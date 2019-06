La Selección Española femenina se ha despedido este lunes del Mundial de Francia 2019 tras caer en los octavos de final ante Estados Unidos con un partido marcado por la polémica principalmente por el segundo gol de las norteamericanas, que llegó tras un penalti que tuvo que ser revisado por el VAR pero que no logró cambiar la decisión de la colegiada húngara. Sandra Paños y Virginia Torrecilla analizaron la derrota en El Larguero con Yago de Vega.

"Rabia e impotencia, hemos hecho todo para sacar adelante el partido. Nos vamos con la cabeza alta por el trabajo que hemos hecho pero decepcionadas porque merecíamos un poco más", reconoce la guardameta de la Selección Española.

Sobre la polémica acción, reconoce que "ya no se puede hacer nada, para nosotras tampoco era. Unas veces te dan y otras te quitan. Es decisión de la colegiada. Nosotras hemos seguido intentándolo y creo que el equipo ha seguido trabajando para intentar marcar uno", algo en lo que coincide también su compañera Virginia Torrecilla: "no es penalti, en ningún momento voy a por ella ni a hacer falta. Hemos salido perjudicadas. Da mucha rabia competir contra las mejores del mundo y perder de esta manera. Si el penalti fuese para España no lo hubiese pitado", responde contundentemente.

En cuanto al papel del equipo en este Mundial de Francia, Paños admite que "este equipo tiene muchísima calidad, experiencia, gente joven, tenemos un buen equipo para seguir haciendo historia". Desde la Selección Española ya piensan en el futuro al decir que "estamos trabajando muy duro para crecer y conseguir cosas. La liga española está creciendo mucho y vemos que estamos recortando esa distancia", reconoce Torrecilla.

Por último, ambas coinciden al desear que "el apoyo al fútbol femenino siga siendo así y que no sea algo puntual del Mundial".