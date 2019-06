Jorge Vilda: "Después de este Mundial estoy convencido que muchas niñas se van a animar a jugar al fútbol"

El seleccionador español, Jorge Vilda, ha atendido a los micrófonos de El Larguero desde el hotel de concentración en Francia para valorar la polémica eliminación de España frente a EE.UU en los octavos de final.

El penalti pitado en el minuto 72 ha sido clave en la eliminación de España, desde Carrusel había unanimidad y hasta Iturralde González admitía que no había penalti algo que fastidia aún más al seleccionador, pero que sin embargo, no quiere centrarse en ello: "Tenemos rabia acumulada, pero también esperanza.Cuando ves que interviene el VAR, porque si interviene es porque ha visto algo diferente, y no sabes lo que pasa es lo más difícil. Al final han pitado penalti y ya está, no criticamos la labor de la árbitra, hemos dado un salto competitivo muy importante hoy".

A pesar de la eliminación de la Selección, hay muchas cosas positivas que salvaguardar después de la gran imagen de España en el Mundial: "Estoy muy orgulloso de ellas, claro que se puede mejorar. Las lágrimas que derramaban hoy estoy convencido de que serán de alegría muy pronto. Al final se nos valora por los resultados, y estos han sido óptimos. Yo hago una valoración por el rendimiento, sé que podemos jugar mejor al fútbol y en eso seguiremos trabajando. El miedo que existía de que nos pintaran la cara ya no existe" afirma Vilda.

Todo ello en un año, sin duda, importantísimo para las secciones femeninas de fútbol: "Este año es un punto de inflexión, a partir de este Mundial estoy convencido de que muchas niñas querrán apuntarse a más equipos de fútbol".