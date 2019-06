Dani Olmo: "Salí del Barça pensando en mi futuro deportivo, a día de hoy vemos que fue una decisión correcta"

Dani Olmo, jugador del Dinamo de Zagreb, pasó por el larguero para hablar de la andadura de la sub21 en el Europeo. El jugador, formado en el Barça, explicó que salir del Barcelona "fue una decisión correcta".

Con 16 años, Olmo decidió dejar de ser culé para ir al Dinamo de Zagreb. "Tomé la decisión con mi familia, pensando en mi futuro deportivo. A día de hoy hemos visto que fue una decisión correcta", explicó. En el club croata, Olmo ha conseguido en cinco temporadas cuatro ligas y tres copas.

Sin embargo, no descarta volver a España. "Siempre he dicho que sería bonito. Ahora estoy centrado en el Europeo, lo que pasará después ya lo veremos", añadió.

Respecto al 5-0 ante Polonia -España necesitaba ganar por tres goles de diferencia-, Olmo dijo que "salimos del partido con el objetivo cumplido y con muy buenas sensaciones. Polonia tuvo poco que hacer, llevamos la iniciativa desde el minuto uno".

"En estos torneos hay poco margen de error. Perdimos el primer partido pero nos hemos sabido levantar. Merecimos pasar de grupo. Sabíamos que dependíamos de nosotros y estábamos concentrados en nuestro partido. Fuimos paso a paso y metimos incluso más goles", añadió.

El siguiente rival a batir es Francia. "Esperamos una selección muy física con buen potencial ofensivo. Vamos a hacer lo que sabemos para ganar ese partido", explicó.

"Tenemos jugadores muy buenos que se combinan a la perfección, dentro y fuera del campo: somos un gran equipo que se lleva muy bien. El buen rollo es algo muy positivo, es un punto a favor", dijo.

Respecto a quién es el mejor jugando a la consola, Olmo no quiso mojarse. "¿El crack? No me voy a mojar, que luego hay críticas. Junior es muy bueno al Fortnite, los más viciados al FIFA son Mikel Merino y Aarón Martín".

Sobre la eliminación de España en Francia 2019, Olmo dijo que fue "una pena, después del partido que hicieron". "Han hecho un papel fantástico, una pena que haya acabado de esta manera. Puede ser el principio de algo muy grande", concluyó.