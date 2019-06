Ángel Gabilondo: "No hay otra alternativa a nosotros, salvo que se quiera incluir a Vox"

Ángel Gabilondo fue el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que más votos recabó en las pasadas elecciones autómicas y cuenta con los apoyos de Más Madrid y Unidas Podemos, que siguen siendo insuficientes para sacar adelante la investidura (se queda a tres escaños de la mayoría). A pesar de eso, Ignacio Aguado, el tercer candidato más votado en la región, reclama la abstención del PSOE para que el gobierno en coalición entre PP y Ciudadanos salga adelante sin contar con Vox. Gabilondo cree que no debe hacerlo por muchas razones: "En primer lugar, porque yo me presenté con la determinación de procurar un cambio en la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, porque tenemos apoyos suficientes de otros grupos para hacer una propuesta. Creo que soy el que tiene más apoyos para poderlo hacer", recuerda. PP y Ciudadanos sólo suman 56 escaños, necesita los 12 de Vox para que García Ayuso pueda ser presidenta. Por eso, Gabilondo cree que las cifras mandan un mensaje claro: "No hay otra alternativa que la que nosotros proponemos, salvo que se quiera incluir a Vox".

El equipo del PSOE ha mandado a Ciudadanos un documento con medidas concretas elaborado junto a Más Madrid y Unidas Podemos "que sienta las bases para una investidura" pero, de momento, no ha obtenido respuesta. "El objetivo es configurar un gobierno con estabilidad y moderación", insiste. Antes de pensar en determinados puestos,el candidato socialista considera que "primero hay que pensar para hace qué" y luego ya ver quiénes son las personas adecuadas para cada cargo.

Gabilondo no tiene inconveniente en ir a la investidura sin haber recabado antes los apoyos suficientes, como Pedro Sánchez, porque cree que esa es su "responsabilidad": "Pero eso no está en mi mano sino en la del presidente de la Asamblea de Madrid".