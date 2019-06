El "trauma ambiental" del cambio climático

Cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil en España, el Congreso de Memoria (Memory Studies Association) reflexiona sobre la relación de la memoria con la huella digital o con el cambio climático. En este sentido, hay expertos que ya se refieren a la nostalgia de paisajes perdidos u otras consecuencias de los cambios en el medio ambiente como 'trauma climático'.

Uno de ellos es el profesor de Literatura de la Universidad de Gante Stef Craps, una de las personas que más investiga en el campo de la memoria como herramienta para prevenir el daño ambiental. Es el padre del concepto de 'ecotrauma', el dolor ecológico que sufren las personas por culpa de la ansiedad ante el escenario apocalíptico que se augura por culpa del cambio climático.

El trauma climático se refiere a “los impactos psicológicos que provoca el cambio climático”, tales como estrés postraumático, ansiedad o depresión, que ya sufren algunas personas, según el experto. “Sabemos que vamos a perder y que estamos perdiendo especies de animales, ecosistemas, paisajes emblemáticos... Cada vez lo vemos más, por ejemplo, con los cambios de temperaturas. Los expertos nos alertan de que el cambio es inminente y esto tiene un impacto en la salud mental de la gente”, asegura.

Sin embargo, Craps cree que el cambio climático sigue siendo un concepto muy abstracto para la mayoría de la gente, a pesar de sus consecuencias cada vez más tangibles. “Es cierto que podemos notar por ejemplo la ola de calor que estamos viviendo ahora mismo, pero no podemos notar esa violencia lenta, ese cambio que ocurre sin que nos demos cuenta. Es casi invisible. Hay modelos científicos que dicen que va a ser peor en el futuro, pero el futuro aún no ha llegado, no somos conscientes”. Con conceptos como el estrés pre traumático, la ansiedad climática o la nostalgia climática, cree que la gente tendrá mayor conciencia de los problemas del cambio climático.

Hay un concepto que tiene ahora mucha influencia y es la ‘solastalgia’, explica el experto. “Habla de la nostalgia que se tiene cuando aún estás en casa... Si hablamos de nostalgia en general es echar de menos un hogar que has perdido, pero la solastalgia habla de la sensación de echar de menos el lugar en el que aún estás, pero que ya no reconoces”.

Se refieren a la ansiedad por estos cambios con el término de ‘estrés pre traumático’. “Estamos familiarizados con el estrés postraumático, pero en este caso lo que es traumatizante no es la experiencia como tal, sino la anticipación. Se refiere al miedo, el trauma, que provoca la posible llegada de un desastre”, explica Craps. Y pone el ejemplo de la película "Take Shelter", de Jeff Nichols, en la que se desarrolla el concepto a través de la historia de un hombre que sufre pesadillas apocalípticas y visiones de grandes tormentas e inundaciones y eso acaba afectando a su salud mental. “Que haya películas sobre esto demuestra que hay un gran interés, tanto en el ámbito cultural, como en el académico, sobre este concepto y es una forma de hacer que los estudios sobre memoria y sobre el trauma sean relevantes para la crisis climática”, defiende.

El profesor cree que la memoria podría ayudar a evitar estos desastres. Se basa en el concepto de ‘antropoceno’: una nueva era geológica marcada por el impacto de los humanos en el planeta. “El concepto se basa en que habrá un momento en el que los humanos desaparezcamos y dejemos una capa geológica a través de la cual podríamos ser estudiados. Es una manera de llamar la atención al hecho de que todo lo que hacemos determina cómo vamos a ser recordados. Esto lo que hace es llamar hacia una visión póstuma, a que nos posicionemos en el futuro y miramos hacia atrás. Y eso es, de hecho, lo que muchos artistas y escritores están haciendo desde hace 10 años”.

Craps se refiere a esto ahora como ‘memoria anticipatoria’, una forma de invertir la memoria, ver los hechos desde el futuro para movilizar a la acción. Se trata de que anticipemos los desastres para poder evitarlos. Para ello se está trabajando en un Museo de Cambio Climático en Nueva York con mensajes alarmantes sobre la crisis climática y el fin de la humanidad.