Luis de la Fuente: "Me duele mucho que los jóvenes talentos tengan que salir fuera de España para triunfar"

El seleccionador español Luis de la Fuente ha acudido a El Larguero para analizar sus impresiones después de ser campeones de Europa sub-21. Con la medalla en un bolsillo y con una sonrisa de oreja a oreja, De la Fuente habló de todo en una charla a la que además de Yago de Vega, estarían Mario Torrejón y Raúl Ruiz, presumiendo del quinto Europeo para España.

A pesar del poco festejo en las últimas horas, el seleccionador dijo estar: "muy emocionado. A mí me hace más feliz ver la alegría de la gente que tengo alrededor, que la mía propia"

"No ha sido tan difícil de trasladarle la idea ganadora, era un grupo que creía en mi. Nos vino muy bien la derrota contra Italia. Íbamos con la clara ambición de ser campeones" dice De la Fuente sobre la motivación de La Rojita en el torneo.

Un logro increíble del que admite no ser consciente aún, y del que hace 100% partícipes a la plantilla: "Hay que destacar los diferentes registros que tiene este equipo, mandar cuando hay que mandar, realizar una presión tras pérdida, y hacer transiciones muy rápidas. Tiene tantos registros que nos da muchas posibilidades para poder sorprender al rival en cualquier momento".

Sobre la fuga de cerebros dentro de la temática futbolística, es algo que se le escapa y a la vez no le gusta al seleccionador: "Me duele mucho que los jóvenes talentos tengan que salir fuera de España para triunfar. Son ejemplo de ello Dani Olmo, Fornals, Ceballos. Me dolería mucho que Ceballos se fuera de España, no lo entiendo. Hay que ser valientes para apostar por ellos, eso también va en la filosofía de los clubes".

Un nombre el de Luis de la Fuente que está copando poco a poco más y más la figura del seleccionador, pero eso sí, dice estar feliz donde está: "Yo estoy donde quiero estar y estoy muy a gusto, quiero estar aquí en la Federación, en el momento que tenga la mínima duda me iré. No quiero cambiar de un sitio que he elegido, soy feliz en la Federación y quiero seguir aquí", así de rotundo, aunque eso sí no ocultó su amor incondicional al su equipo del alma: "El Athletic es mi equipo del alma. Mentiría si dijera que no me gustaría entrenar algún día al Athletic".

Quiso también dar un mensaje de apoyo a Luis Enrique y no tuvo dudas de la preparación de Robert Moreno: "Está preparado de sobra para dirigir a la Absoluta" admite De la Fuente.