Los superhéroes no descansan en verano. Así que esta semana tenemos a Spider-man de vuelta, con Tom Holland detrás de las mallas rojas y azules. La comedia es otro género que tiene éxito con las altas temperaturas, el creador de Love Actually y el director Danny Boyle, el de Trainspotting, unen fuerzas en Yesterday, comedia romanticona con los Beatles como telón de fondo. Hay estrenos de cine y también una nueva serie para estar enganchados, El pionero, serie documental de HBO sobre Jesús Gil, que fue el precursor de una nueva manera de hacer política y negocios. En este último programa de la temporada tenemos a Ken Loach, el hombre más combativo del cine europeo acaba de recibir el premio de honor en el Atlàntida Film Fest, que organiza Filmin. Hemos hablado con él de cine, política y de clase obrera.

Spider-man: lejos de casa (John Watts)

La maquinaria Marvel no para. Si Vengadores: Endgame era el gran colofón a una era, la nueva entrega de Spider-man es un punto de inflexión, cierra oficialmente la llamada fase tres del universo cinematográfico de los superhéroes más taquilleros de la historia. Un aviso para los que aún no estén al día con la saga y no quieran comerse spoilers. La cinta parte del final de la última entrega de los Vengadores, de esa apoteosis que también tuvo trágicas consecuencias.

No lo decimos nosotros, lo avisa Tom Holland. "La película tiene lugar unos meses después de los Vengadores: Endgame. Yo creo que todos todavía están en esa etapa de negación sobre las implicaciones y las ramificaciones de lo que pasó. Si tú desapareces y vuelves 5 años más tarde, es algo que no puedes superar en tan solo cinco meses. No es algo que puedas llegar a aceptar en 5 meses. Así que nuestros héroes y el elenco todavía están afectados por lo que pasó. Especialmente Peter Parker", advierte el actor.

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA Duración 129 min Dirección John Watts Guión Chris McKenna, Erik Sommers Reparto Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson

Peter Parker quiere ser un chico normal pero tiene unas obligaciones. Spiderman: lejos de casa se estructura en tres actos. Una parte inicial de asumir. con humor. la pérdida y de comedia juvenil. El superhéroe prepara un viaje con sus compañeros de instituto, unas vacaciones que le harán salir de su zona de confort, Nueva York, para viajar por Europa. Ese retiro acabará convirtiéndose en su mayor reto.

En la segunda parte se entrega a la aventura. La nueva amenaza son unas monstruosas criaturas que representan a los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Ahí entra en acción Quentin Beck, un misterioso superhéroe que viene de una Tierra alternativa y está decidido a acabar con esas criaturas elementales.También conocido como Mysterio, Beck y Nick Furia quieren que Spider-Man se una a esa batalla.Y ahí se abre una tercera parte, a ratos confusa y caótica, en la que el joven aprendiz tendrá que enmendar sus propios errores.

Spider-man: lejos de casa conserva el carisma y encanto de Homecoming, la entrega anterior. Es un viaje al fin de la inocencia, un relato de tránsito a la madurez, a la responsabilidad, a entender el coste de ser un vengador sin su mentor y también a conocer, como adolescente, el primer amor.

"Él está tratando de escapar de la responsabilidad de ser Spider-Man, pero desafortunadamente la responsabilidad de ser superhéroe, aunque seas el vecino amigable, no es algo de lo que se pueda escapar... Así que en esta película lo verás aprender y crecer y caer en la cuenta de que le toca madurar y que su responsabilidad es más grande que sus vacaciones. Así que tiene que crecer y tomar el papel de un Vengador". Ese es el reto para Tom Holland, convertido en estrella internacional, el actor británico, que hizo su debut cinematográfico con Bayona en Lo imposible, comparte protagonismo en esa cinta con Mysterio, el ambiguo personaje creado por Stan Lee en 1964. Reconocible por su cascopecera, Jake Gyllenhaal se estrena en el mundo de los superhéores.

También gana peso Zendaya. La actriz y cantante retoma el papel de MJ, la inteligente compañera de clase de Peter, su amiga y, ahora, algo más. Su personaje crece alejado de cualquier estereotipo de la chica en apuros. "Creo que lo que es especial es que en la primera no vimos mucho de ella, tiene un sistema de defensa que es, es como un caparazón, el sacarsmo. A veces puede sonar grosera pero está siendo muy honesta, lo cual creo que es una gran cualidad porque últimamente la gente no es muy honesta. Tiene ese romance incómodo con Peter y tiene que derrumbar su propia pared, lo que hará que veas que es una mujer frágil y joven. Se trata de ver los diferentes lados de ella pero siendo fieles al personaje que hemos creado", asegura.

Al frente de la película repite John Watts como director. Hay escenas impresionantes, como las que tienen lugar en los canales de Venecia. Y eso que la mayor parte de la producción se concentró en unos estudios cerca de Londres. Ahí se recreó Venecia, Berlín, el México rural y varios puntos de Nueva York. También vuelven actores conocidos, Marisa Tomei o Samuel L. Jackson como Nick Furia, que da algunas pistas sobre el posible rumbo de la saga.

Hay varios reflexiones interesantes, sobre la tecnología, sobre si vivimos una realidad o no, sobre si todo es un espejo, sobre las noticias falsas y el poder del relato, y sobre las responsabilidades de un superhéroe que le apetece ser solo un adolescente. Quizás sea una película más infantil, más divertida y aventurera, pero repleta de acción, drama y épica y con guiños a todo el universo que ha colocado a Marvel en la cúspide de la cultura pop. Un último aviso: hay títulos poscréditos, dos, de unos ocho minutos, para ahora sí, poner y punto final a la fase Infinity.

Yesterday (Danny Boyle)

YESTERDAY Duración 116 min Dirección Danny Boyle Guión Richard Curtis Reparto Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran

Cinta dirigida por Danny Boyle, el de Trainspotting, y con guion de Richard Curtis, el de Cuatro bodas y un funeral y Love Actually. Este tándem se ha inventado una premisa estupenda, la de que los Beatles acaban de ser borrados de la faz de la tierra y un músico aficionado se da cuenta de que es la única persona que los recuerda. Así que se hace rico a costa de ello. Todo esto pasado por el tamiz de la comedia romántica, un tanto pastelosa, con la pareja formada por Himesh Patel y Lily Collins.

La (des)educación de Cameron Post (Desiree Akhavan)

LA (DES)EDUCACIÓN DE CAMERON POST Duración 90 min Dirección Desiree Akhavan Guión Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele Reparto Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, John Gallagher Jr.

En la semana del orgullo LGTBIQueer recomendamos La (des)educación de Cameron Post, que ganó hace un par de años el Festival de Sundance. Dirigida por Desiree Akhavan y protagonizada por Chloë Grace Moretz, cuenta la historia de una joven que es obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad de jóvenes homosexuales. Un retrato más psicológico, delicado e íntimo que la cinta 'Identidad borrada', en la que Lucas Hedges sufre la represión de las terapias extremistas.

522, un gato, un chino y mi padre (Paco R Baños)

522, UN GATO, UN CHINO Y MI PADRE Duración 90 min Dirección Paco R. Baños Guión Paco R. Baños Reparto Natalia de Molina, Alberto Jo Lee, Miguel Borges, Manolo Solo

El cine español estrena esta semana 522, un gato, un chino y mi padre, de Paco R Baños. La peculiar historia de una joven con agorafobia -temor obsesivo a salir del hogar- que se ve obligada a salir de su zona de confort y enfrentar sus limitaciones mentales para confrontar su pasado familiar. Es la segunda película del realizador sevillano, que debutó hace cinco años con ‘Ali’. Plantea una especie de road movie de aventuras, dice que con cierto realismo mágico, en esta búsqueda de identidad de la joven en una escapada a Portugal. La actriz aguanta todo el peso de la cinta, a través de su mirada nerviosa y obsesiva en primeros planos, para retratar el viaje físico y emocional de la protagonista..

- Entrevista a Natalia de Molina.

Elcano y Magallanes (Ángel Alonso)

ELCANO Y MAGALLANES Duración 90 min Dirección Ángel Alonso Guión José Antonio Vitoria, Garbiñe Losada Reparto Animación

En 1519 cinco barcos zarpan de Sevilla con más de 200 hombres a bordo para, sin saberlo, demostrar la redondez de la tierra y así cambiar el rumbo de la humanidad. Esta es la historia de Elcano y Magallanes: los primeros en dar la vuelta al mundo. Tres años después de iniciar este viaje en busca de una nueva ruta comercial que, sin pasar por territorio portugués, les diera acceso a las especias, solo vuelve a puerto un barco con 18 tripulantes, eso sí, después de haber pasado por tormentas, hambres, tribus y todo tipo de increíbles aventuras que les harán el camino muy difícil.

Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo es una producción vasca dirigida por Ángel Alonso, fundador de Dibulitoon Studio en 1991, que se enfrenta con esta película a la producción más aventurera y de mayor complejidad de su carrera. Ha sido un proceso de nada menos que tres años.

- Entrevista con el director Ángel Alonso

Varda por Agnès (Agnès Varda)

VARDA POR AGNÈS Duración 115 min Dirección Agnès Varda Guión Agnès Varda Reparto Documental autobiográfico de Agnès Varda

El 29 de marzo nos dejaba Agnès Varda, cineasta y pionera de la Nouvelle Vague. Ahora llega su testamento cinematográfico en cines. Es un documental que ella misma rodó y que muestra su experiencia como directora y sirve de autorretrato, Varda por Agnès. En la cinta la realizadora repasa su filmografía y su figura de artista en continuo reciclaje, no solo sus películas, su cine feminista o su pasión por el documental, también su faceta como fotógrafa y su carrera como artista visual.