Rosalía cuenta cómo se compuso 'Con altura' en 'The New York Times'

Con altura es la canción del verano y no porque diga The New York Times que es un "éxito global del reggaetón" sino porque en YouTube ya cuenta con más de 500 millones de reproducciones. Rosalía sigue sumando triunfos y cada vez más universales y si hay un ritmo que se baila ahora en todo el planeta es este: "Recuerdo que decía que quería hacer una canción con un estilo del reggaetón clásico, como Daddy Yankee, que parece que rapea, pero no, porque tiene melodía", cuenta la cantante catalana en una entrevista en el diario estadounidense, que cada semana habla de un tema en su sección Diario de una canción. En esta ocasión, la entrevista está hecha a través de videoconferencia a cuatro bandas, junto a El Guincho, J Balvin y el productor del tema, Frank Dukes.

A lo largo de la entrevista, Rosalía combina el inglés y el español y explica cómo esa melodía propuso Dukes les encantó. "Mi amigo Theo me sugirió este ritmo pero mucho más lento, le di más velocidad, y tuve la visión de hacer algo que fuera hipnótico", relata el productor y a continuación la cantante comienza a entonar: "¡Esa melodía es enfermiza! Rápidamente le dije, ok, ok, hagamos algo con esto". Saben que el éxito se ese tema reside en esa repetición que se mete hasta lo más profundo junto a la base del reggaetón. La otra clave está en la frase que le da nombre y la inspiración llegó de la televisión, concretamente de un presentador de la televisión dominicana que también sale en esta entrevista y explica que decir "con altura" forma parte de su "vocabulario diario". No podía prever que esa expresión también la dirían millones de personas en todo el mundo cada noche.

"La música española está viviendo un momento muy bonito, en el que artistas como yo, que soy de Barcelona, está pudiendo mostrar su música a mucha gente de todo el mundo, y eso es una bendición", dice Rosalía. También explica que nombra a Camarón en la canción porque le cambió la vida a los 13 años y, junto con El Guincho, relatan cómo se conocieron hace unos años: "Ella me invitó a uno de sus primeros conciertos, uno muy pequeño, y recuerdo que cuando la vi pensé "es una estrella", recuerda el que fue coproductor y coautor de su último disco, El Mal Querer, que también ha formado parte de la composición de esta canción. "Hicimos un equpo increíble produciendo juntos, componiendo juntos, haciendo música en general juntos", resume la cantante con una visible emoción, la misma con la que J Balvin recibió el tema y decidió participar.

Rosalía reconoce que le gusta sorprender: "Siempre hago lo que nadie espera, esa es para mí la razón de ser músico". La semana pasada volvió a demostrarlo con la publicación de su primera canción en catalán, esta vez, con base de rumba. Este miércoles por la noche actuará en el Mad Cool, uno de los conciertos más esperados del festival madrileño.