Pablo Echenique: "No tengo mucha confianza en que el PSOE tenga voluntad de volver a sentarse"

Este miércoles finalizaba el día con las filtraciones de las propuestas de Unidas Podemos al PSOE y el desacuerdo entre ambos partidos. Así saltaban por los aires la negociación entre ambas formaciones políticas para poder llegar a un acuerdo de investidura a escasas horas de la votación clave para investir a Pedro Sánchez.

Pablo Echenique ha asegurado que el en Podemos todavía tienen que debatir sobre el voto de esta tarde y ha defendido que lo deseable sería tener un gobierno de coalición.

El líder negociador de Podemos ha acusado al PSOE de romper las negociaciones. “No tengo mucha confianza en que tengan voluntad de volver a sentarse”, ha lamentado Echenique, que cree que en lugar de buscar culpas “el partido que busca la investidura debería intentarlo hasta el último minuto”. “No sé si va a pasar. Creo que no por lo que ha dicho el PSOE en los medios”, ha explicado.

Echenique ha explicado que a lo largo del miércoles el PSOE les hizo 3 o 4 ofertas asegurando que eran la última y ha acusado al PSOE de romper las negociaciones ofreciendo puestos sin las competencias demandadas. “El Ministerio de Vivienda es hoy una secretaria”, ha explicado. “No tendría competencia para acabar con los desahucios sin alternativa habitacional o regular los precios de los alquileres. Suena bien, porque el problema a de la vivienda es importante, pero está prácticamente vacío ese Ministerio”, ha relatado. “Lo mismo ocurre con el Ministerio de Igualdad, hoy una secretaria de Estado y no tendría competencias para acabar con la brecha salarial o igual los permisos de paternidad. Hablamos de un decorado”, ha añadido. “Sanidad no es decorativa, pero han partido un Ministerio en dos para que la oferta parezca mayor”.

El representante de Podemos ha asegurado que no quieren entrar en el Gobierno a toda costa y acusa a los socialistas de haber cambiado el título al documento que han filtrado a la prensa con sus exigencias. Echenique ha asegurado que todas sus propuestas son flexibles y que el documento que mandó a Carmen Calvo era para debatir, no exigencias. “Lo que el PSOE tendría que hacer es buscar un gobierno no ganar el relato de que tenemos la culpa ni filtrar documentos que hemos intercambiado con discreción”, ha concluido.

Poco después ha intervenido en la SER Carmen Calvo, que ha sido dura con Podemos. "Nos han pedido literalmente el Gobierno", ha asegurado la vicepresidenta en Hoy por Hoy. "Unidas Podemos ha pretendido todo el tiempo negociar en una posición que no se corresponde al respeto a las urnas", ha asegurado tajantemente la vicepresidenta del Gobierno.