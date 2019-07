Carmen Calvo acusa a Unidas Podemos: "Nos han pedido literalmente el Gobierno"

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha mostrado su decepción con Unidas Podemos a solo unas horas de la votación definitiva para investir a Pedro Sánchez. "Esto no era una negociación entre dos partidos, no han querido negociar, nosotros nos hemos ido moviendo constantemente y ellos, no. Nos han pedido literalmente el Gobierno. Ha sido una posición absolutamente imposible".

"Unidas Podemos ha pretendido todo el tiempo negociar en una posición que no se corresponde al respeto a las urnas", ha asegurado tajantemente la vicepresidenta del Gobierno.

Sobre las líneas rojas, la también ministra de Igualdad ha insistido en que les "han pedido literalmente el Gobierno. Hemos llegado a una situación carente de realismo".

Precisamente, en esa línea es en la que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que se movía Podemos. "No se han movido del documento de máximos", ha declarado en referencia al archivo filtrado ayer por el PSOE y se ha referido a la intención de Unidas Podemos como de formar parte de un "doble Gobierno"

Calvo espera que la repetición de elecciones no esté cada vez más cerca y cree que la responsabilidad que tenía la formación socialista era "sentarse, poner un documento, cambiar posiciones e intentar" la investidura. Además, incidía en que el PSOE ha sido quien "ha llamado siempre"

"Nosotros hemos tenido la gallardía de no filtrar nada", ha indicado Carmen Calvo, quien asegura que no han desvelado cosas para entorpecer la negociación y ha insistido en la modificación del artículo 99.

También ha tenido la oportunidad de recordarle a Ciudadanos que está llamando banda al Gobierno. "El señor Rivera, tan constitucionalista, lo ha reducido a banda", ha zanjado.