Directo | Segunda votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez

ÚLTIMA HORA | IU evidencia la división en Unidas Podemos anunciando que se abstendrá si no hay acuerdo con el PSOE.

ÚLTIMA HORA | Ábalos comunica a los grupos parlamentarios que no habrá acuerdo con Podemos.

Echenique, ahora en directo, defiende que la última propuesta de Unidas Podemos es "modesta": "No queremos entrar en un gobierno a toda costa. No hemos venido a tener visibilidad, hemos venido a mejorar la vida de los ciudadanos".

Joan Valdoví (Compromís): "No voy a llamar a Pablo Iglesias, con quien tenemos que negociar es con el PSOE. Siempre hemos dicho que queremos votar 'sí', pero con un acuerdo".

Fuentes del PP lamentan el espectáculo bochornoso que están dado PSOE y Unidas Podemos: "No lo merecen los ciudadanos". Informa Adrián Prado.

Un miembro del equipo negociador del PSOE señala que la última oferta de Unidas Podemos es "más de lo mismo". Insisten los socialistas en que no hay carteras ni de primera ni de segunda y se mantienen en su última posición.

EH Bildu, que se abstuvo en la primera votación y ERC, que voto no, aseguran ahora que si no hay acuerdo PSOE-Unidas Podemos se abstendrán para dar una oportunidad

La ejecutiva del PSOE se reúne a las 10:30 en un ambiente de investIdura fallida y pensando ya en nuevas elecciones. En el PSOE no se contempla ni siquiera celebrar la consulta prevista a sus bases porque no hay acuerdo con los de Iglesias.

Los diputados de ERC, formación que aseguró que no impediría un gobierno de izquierdas, están votando 'no' en bloque.

Adriana Lastra se pregunta cuál es el sentido de bloquear el gobierno y dice a Albert Rivera que Ciudadanos no tienen una alternativa. Latra vuelve a pedir "sentido de estado" a Ciudadanos y PP para que se abstengan en la votación.

Mazón (PRC) es partidario de no repetir elecciones y llegar a un acuerdo de gobierno.

Baldoví pide a Sánchez que desvele qué ministerios le ha ofrecido a Unidas Podemos y aconseja a Sánchez a no ir a nuevas elecciones: "Puede ser su tumba"

Joan Baldoví, de Compromis, reprocha a Pedro Sánchez que "en 80 días" no ha habido avances en la negociación.

Pedro Sánchez responde a Laura Borràs (JxCat): "El "lo volveremos a hacer" ya le adelanto que no volverá a ocurrir"

Sube al atril Ana Oramas (Coalición Canaria): "Esto solo ha sido un teatro en el que Iglesias quería ser ministro y usted (Sánchez) no quería que lo fuera".

La portavoz de EH Bildu asegura que no bloquearán la elección

"Tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura", dice Borràs.

Comienza la intervención de Laura Borràs, de JuntsxCat. Su formación ya ha anunciado que su voto será 'no'.

Esteban: "No se han esforzado mucho por conseguir nuestro voto dando por hecho que sería positivo y no se han mojado. Es verdad que nos pesa la responsabilidad. Tanto patriota en la Cámara y somos nosotros los responsables"

Esteban: "Las presiones no pueden servir de excusa para justificar el desacuerdo"

Informa Mariela Rubio de que fuentes de Podemos aseguran que solo decidirán su voto tras escuchar las intervenciones de Pedro Sánchez. Los morados se plantean tanto la abstención como el no.

Rufián: "No somos unilaterales. Dar de hostias es ser unilaterales".

Sánchez, a Rufián: "Quiero que no ignore a la otra mitad de Cataluña"

"El no a todo, el bloqueo, es irresponsable", dice Rufián.

Rufián anima al acuerdo de izquierdas para que "Arrimadas no sea ministra": "Hablemos de futuro, seamos útiles"

"En este momento estamos en el no", dice Ione Belarra , portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, en TVE.

"Sus gestos y sus palabras no se correspondían. Sus palabras decían diálogo y gobierno de izquierdas; sus gestos, vetos".

Se dirige ya Rufián a Pedro Sánchez recordándole que no tiene mayoría absoluta y le recrimina que haya pedido la abstención a PP y Ciudadanos.

Rufián asegura que es una "injusticia" que Oriol Junqueras no esté en esta sesión.

ERC tiene 15 diputados y, en principio, no tiene intención de bloquear la investidura http://cort.as/-LfXb

"Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la anti España pero ellos pueden decir lo mismo". Rufián cita las palabras de Miguel de Unamuno frente al fascista Millán Astray para pedir moderación a Cs, PP y Vox: "No estamos en el 36".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, comienza si intervención: "Vencer es convencer, pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión".

"Por nuestra parte no están rotas las negociaciones (con el PSOE)", dice Echenique. "Queremos un acuerdo".

Susana Elguea

Echenique confirma que "no hay concertada ninguna cita" y que "no está aún decidido el sentido del voto" de sus diputados en la votación de hoy. La formación morada se debate entre la abstención y el no en esta primera votación.