El campeón del FIFA 18 advierte del riesgo de ludopatía entre menores por los videojuegos

La ludopatía no es sólo una cosa de apuestas, tragaperras o ruletas. Estos días se celebra en Bilbao el Euskal Encounter, un encuentro de aficionados a todo tipo de videojuegos que incluye desde torneos hasta charlas.

Precisamente, en una de esas charlas participó José Luis Montiel, ganador del FIFA 18 y médico de profesión. Se retiró tras más de dos décadas dedicado a los videojuegos. "En época competitiva me exigía 6-8 horas de entrenamiento", ha explicado en Hoy por Hoy.

El problema de la ludopatía en los menores

Sobre la ludopatía que generan estos videojuegos en menores, indica Montiel que "se están introduciendo pequeños juegos de azar que es lo mismo que se hacía con la tragaperras en los 80 y 90".

Sobre esa sensación de ganar el premio en la tragaperras, el ex-'gamer' (como se conoce a los profesionales de los videojuegos), asegura que "es la misma que cuando te toca un sobre con Cristiano Ronaldo en el FIFA"

José Luis Montiel propone proteger a aquél que no sabe que es lo correcto y qué es lo incorrecto, sobre todo a los menores de edad. "Si no tienes edad para conducir o votar, no puedes ponerle tan fácil acceder a microapuestas. Si la ranura de la tragaperras está arriba, no puedes facilitar las microapuestas en un solo click"