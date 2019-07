La emotiva escena de 'Los Vengadores: Endgame' que fue eliminada a última hora

Atención: en este artículo encontrarás spoilers de Los Vengadores: Endgame. Si todavía no has visto la película, y no quieres conocer algunos detalles fundamentales sobre la misma, te recomendamos que no sigas leyendo.

Tres meses después de llegar a la gran pantalla, en los que se ha convertido en la película más taquillera de la historia tras un polémico reestreno, Los Vengadores: Endgame se traslada al salón de nuestra casa. Todo ello a través de la versión digital del film, disponible a partir de este martes en las principales plataformas de compra o alquiler de películas.

Una nueva versión de la película en la que no solo podremos ver la escena eliminada incluida en el reestreno de la cinta, sino otras cinco escenas nunca antes vistas, los errores más divertidos de los actores y actrices y un documental de cómo se grabó la película. También un homenaje a Stan Lee, que fallecía en noviembre del año pasado dejando huérfanos a los superhéroes y superheroínas de Marvel.

El homenaje a Iron Man

Entre estas escenas nunca antes vistas destaca una, que fue eliminada a última hora, en el que los principales superhéroes y superheroínas que unieron sus fuerzas para acabar con Thanos y sus tropas rinden un sentido homenaje a Iron Man. Después de sacrificarse para acabar con las fuerzas del mal, Hawkeye procede a arrodillarse ante su compañero caído.

A continuación, el resto de héroes y heroínas hacen lo propio. Desde Black Panther o Capitana Marvel hasta otros como Nébula, Valkiria, Star-Lord, Ant-Man o Doctor Strange. También el Capitán América, quien opta por clavar la rodilla en el suelo para rendir un sentido homenaje a uno de sus mejores amigos. Sin embargo, y a pesar de que los hermanos Russo reconocieron que era una escena conmovedora, optaron por prescindir de ella.

El homenaje y el funeral a Tony Stark

En declaraciones a USA Today, los hermanos Russo reconocen que la eliminaron para darle un mayor peso al funeral de Tony Stark: "Fue una escena preciosa con actuaciones conmovedoras, pero la filmamos antes del funeral de Tony Stark. La escena del funeral se convirtió en una reflexión más resonante y emocional sobre la muerte de Tony para nosotros".

Por esa misma razón, los hermanos Russo decidieron prescindir de esta escena y dejar el funeral como el mejor homenaje posible para Tony Stark. Un personaje, que ponía la primera piedra del Universo Cinematográfico de Marvel en 2008, que abandonaba la franquicia 11 años después tras acabar con Thanos, la mayor amenaza del universo.