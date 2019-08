Ilustres indultados

La figura del indulto lleva años en el punto de mira de la opinión pública. El ordenamiento jurídico español la recoge desde hace más de dos siglos. Concretamente desde que el 28 de junio de 1870 , fecha en la que se aprobó la ley “De reglas para el ejercicio de la Gracia del indulto”, que fue reformada en 1988 pero que todavía hoy continúa vigente. Sin lugar a duda es una figura controvertida. Su intención es servir para corregir situaciones injustas que la aplicación de la ley pueda producir, aunque su uso en muchos casos dista mucho de este loable objetivo. Desde el poder judicial es una figura vista, normalmente, como una injerencia del poder político en sus competencias.

Los jueces pueden condenar, pero no indultar ya que la competencia para aplicar esta medida de gracia recae exclusivamente en el Gobierno del estado. Eso sí, los propios jueces pueden hacer una petición al Gobierno para que indulte a un algún condenado que estimen que no lo deba ser. El indulto es una figura que lleva años rodeada de polémica porque, a pesar de que el Ministerio de Justicia recibe miles de peticiones cada año, nadie sabe cómo se seleccionan los casos. Es un agujero negro para la información.

Durante este verano estamos repasando junto a Eva Belmonte, periodista de investigación y directora de la Fundación Civio, los indultos más sonados que se han concedido en las últimas dos décadas. Desde esta fundación han puesto en marcha ‘El Indultómetro’, una herramienta que permite consultar y cuantificar, por primera vez, las cifras acerca concesión de indultos.

Los datos

Desde 1996, los diferentes gobiernos, de todo color político, han concedido más de 10.500 indultos en casos de lo más variopinto. El gobierno puede decidir con absoluta discrecionalidad indultar o no a un condenado sin ningún tipo de rendición de cuentas ante ningún otro poder. Sin embargo, esta figura jurídica está cada vez más cuestionada por la opinión pública y por ello, la cifra de indultos que se conceden no deja de bajar año a año. Durante el año 2018 apenas se dieron 17, aunque en lo que va de 2019 hemos llegado ya a los 39.

Desde que se produce la condena al indulto pasan, de media, 980 días. Sin embargo, algunos van mucho más rápido, como el caso de los diez condenados por malversación de caudales públicos, secuestro y detención ilegal relacionados con los GAL que fueron indultados solo 147 días después de que se dictara su sentencia. En cuanto a los tipos de delitos, la mayoría de los indultos son otorgados a condenados por delitos contra la salud pública donde existen penas muy altas. Le siguen los delitos contra la libertad individual, donde un 4,75% de los condenados fueron indultados y en tercer lugar los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con un 4,14%. Cabe destacar también que del total de condenados por prevaricación un 2,53% recibieron esta medida de gracia y de malversación un 1,18%

Cadena SER

Alfredo Sáenz

Era consejero delegado del Banco Santander y el número dos de Emilio Botín hasta 2013. Fue condenado por el Tribunal Supremo por acusación y denuncia falsa. Durante el juicio se demostró que había utilizado documentos falsificados para acusar a un grupo de empresarios a los que consiguió mandar a la cárcel a pesar de ser inocentes. Fue condenado a tres meses de arresto y tres meses inhabilitación para el ejercicio de la banca. El Gobierno de Zapatero, tras de perder las elecciones de 2011, acordó indultarlo en su último Consejo de Ministros para que pudiese continuar en su puesto. Sin embargo, eso no fue suficiente ya que la ley española no permite que personas con antecedentes penales (que no se cancelan con el indulto) ejerzan altos cargos en la banca. Por eso, al año siguiente el Gobierno de Rajoy reformó la ley que le impedía ejercer como ejecutivo bancario mediante un decreto para que, precisamente, los antecedentes penales no supusieran un impedimento a la hora de ocupar altos puestos de dirección en la banca

Cadena SER

Doble indulto a cinco mossos d’esquadra

En 2008 un grupo de mossos d’esquadra torturó a un hombre que había sido detenido por error. Una vez que se dictó sentencia, fueron indultados por el Gobierno de Rajoy en 2012 que les rebajó la pena a dos años para evitar que entraran en prisión. Habitualmente, cuando la pena es inferior a dos años y sin antecedentes, los condenados no suelen entrar en prisión. Sin embargo, como quedó demostrado, no es un proceso automático. Tanto es así que la Audiencia de Barcelona determinó que estos mossos tendrían que entrar en la cárcel igualmente para cumplir su pena. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia dirigido por Ruiz Gallardón decidió volverles a indultar para cambiar la cárcel por una simple multa. La situación indignó al poder judicial hasta el punto de que casi 200 magistrados firmaron un comunicado en el que sostenían que esa decisión suponía una “afrenta al poder judicial”

Cadena SER

David Reboredo

El caso de este gallego eclipsó todos los medios de comunicación durante semanas. Fue condenado en dos ocasiones por vender papelinas de heroína. La primera condena fue en 2007 por tráfico de drogas y la segunda en 2009 por un delito contra la salud pública. En total, sumando las dos condenas llegó a acumular 7 años de prisión. En el momento en el que llegó la condena, el extoxicómano estaba totalmente rehabilitado y reinsertado y colaboraba en un centro de ayuda a drogodependientes a través de su propio testimonio. En un primer momento el Gobierno de Rajoy rechazó concederle el indulto, pero ante la creciente presión popular, que llevó incluso al Parlamento de Galicia a aprobar por unanimidad una declaración institucional apoyando la medida de gracia, el Consejo de Ministros aprobó su indulto y salió de prisión el 18 de marzo de 2013