Piqué: "¿Neymar? Debe ser él quien se manifieste, nosotros esperamos acontecimientos"

Gerard Piqué ha comparecido, acompañado de Junior Firpo, ante los medios de comunicación previo al partido del Hard Rock Stadium frente al Nápoles de Ancelotti. Serán dos partidos frente al mismo rival, antes del inicio liguero.

El central culé ha hablado sobre la posibilidad de que Neymar vuelva al Barça: "Tiene que ser él quien se manifieste, son conversaciones privadas, y no creo que sea oportuno decir lo que hablamos. Si quiere manifestarse, tiene que ser él quien opine, así que esperamos acontecimientos"

Sin embargo valora la plantilla con las llegadas de Frenkie de Jong, Neto, Antoine Griezmann y Junior Firpo como lo "suficientemente importante para luchar por todos los títulos".

"Nuestro objetivo primordial es La Liga. No queremos tirar la Liga y la Copa como hacen otros equipos", dijo de forma irónica.

Piqué insistió en este tema y en el mensaje de Messi en el Gamper sobre que la afición del Camp Nou no valoraba las ocho ligas de once que se habían conseguido: "Cada uno tendrá una opinión distinta, tenemos que controlar la expectativa. El año pasado se ganó la Liga y hay gente que no quedó contenta. Tenemos que tener el objetivo de ganarlo todo pero mantener los pies en el suelo, y ser realistas. Debemos ser el único club en el que si no se gana el Triplete es un fracaso"

Lanzó un mensaje a la directiva quejándose de las largas giras y la extensa pretemporada que está protagonizando el Barcelona, que sigue con el futuro de Coutinho en el aire. Junior, por otra parte se mostró con muchas ganas de debutar con el equipo y de olvidar el pasado, refiriéndose a los famosos tweets que publicó con 15 años.