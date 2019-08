No termino de entender estas decisiones de Zidane

El futuro de James Rodríguez y de Gareth Bale permanece en el aire aunque todo sigue apuntando a que ambos abandonarán la disciplina del Real Madrid en los próximos días.

No obstante, Yago de Vega expresó en 'El Larguero' su disconformidad con la decisión de Zinedine Zidane de no contar con ambos futbolistas mientras sigan perteneciendo al conjunto blanco.

"Son decisiones que no termino de entender. Mientras no se vayan James y Bale yo trabajaría con ellos por si tengo que contar con ellos durante la temporada. Ya sé que la postura de Zidane es clara, que no quiere ver a ninguno de los dos ni en pintura y que si se quedan van a ir a la grada. Pero esto es muy largo y son dos jugadores que tienen una calidad fantástica. No integrarles en el grupo, en el caso de que se queden, es tiempo perdido", sentenció.