Rafa Alkorta: "La renovación de Iñaki estaba ya apalabrada y finiquitada antes de los rumores del Manchester"

El director deportivo del Athletic pasó por los micrófonos de El Larguero para repasar la actualidad de su equipo que, en este mercado de traspasos, ha renovado a una de sus principales figuras, Iñaki Williams: "La renovación estaba ya apalabrada y finiquitada antes de los rumores del Manchester United", explicó Alkorta que, además, aseguró que "no ha llegado ninguna oferta por Williams".

Rafa Alkorta, que sabe la clase de jugador que es Iñaki Williams y lo que significa para la afición de San Mamés, aseveró que el jugador estrella del Athletic no se planteó salir en ningún momento: "Por sus características, Williams encaja en la Premier, pero nosotros queríamos que se quedase. Parece que se ha hecho a todo correr, pero esto viene desde hace tiempo (...) Sabemos que quiere estar aquí y por eso él también ha puesto de su parte en la renovación”, añadió.

También habló de la reciente decisión de Aduriz de retirarse al finalizar la temporada: "Ya no hay vuelta atrás, Aduriz se retira", dijo Alkorta. Siguiendo con el hilo de ideas sobre la situación de las renovaciones y fichajes del club, habló también de Ander Herrera, Oyarzabal y Fernando Llorente: "No hemos intentado ir a por Llorente en este mercado porque tenemos 4 delanteros (...) Ni por Javi Martínez ni por Oyarzabal ha habido contactos y por Ander Herrera si hubo contacto porque terminaba contrato, pero no podíamos competir con el PSG de ninguna manera", aseguró.

Para concluir, aclaró la situación de los canteranos que salieron cedidos en busca de minutos para luego recalar en el primer equipo del Athletic: "Las cesiones son para que se fogueen porque no tendrán minutos con el primer equipo (...) El objetivo es que estos chicos vuelvan siendo jugadores de fútbol”, dijo Alkorta tras sostener que en San Mamés, "siempre hay que soñar por Europa".