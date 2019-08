Tres historias: tres testimonios que ilustran la incapacidad del mercado laboral español para proporcionar a muchos trabajadores un sustrato que les permita desarrollar su vida en condiciones normales, hacer planes de futuro o, incluso, ir a tomar un café sin temor de tener que dejarlo a medias.

"Trabajaba en un spa de un hotel de cinco estrellas. Allí un un masaje cuesta sobre los cien euros, pero yo cobraba ocho euros la hora. Me llamaban por horas, eso quiere decir: 'Estate aquí en una hora'. Y a lo mejor era para media hora, es decir, yo para llegar allí me gasto dos euros de autopista, para ganar cuatro... y así durante casi todo el verano. Al final, haciendo cálculos, cobraba más estando en el paro. Y los contratos iban día a día" explica Alicia, que prefiere no dar su nombre real.

"Llevo ocho años encadenando contratos y son de 15 días, pero no te pagan quince días: de esos quince días puedes ir dos días, nunca sabes el dinero que vas a ganar. Y cuando se te acaba el contrato, nunca sabes si vas a volver o no, nunca tienes una estabilidad. En el momento en que haces 365 días, vas al paro seis meses, o los meses que ellos quieran, porque a partir del año empiezas a coger derechos y eso no les interesa" comparte una operaria de una cadena de producción que admite que tiene ganas de encontrar un trabajo que le permita planificarse, pero no lo encuentra.

"Desde el 2004, que empecé mi tesis doctoral, he tenido once contratos diferentes...y eso se debe a la situación precaria, muy muy precaria, que existe en la ciencia en España. Es bastante difícil comenzar a estabilizarse. El contrato que he tenido fue la tesis, que fueron cuatro años, pero a partir de ahí, el más largo que he tenido ha sido de dos años. Luego seis meses, cuatro meses, un año, once meses..." cuenta otra mujer que, con 37 años, aún no ha conseguido un contrato estable y que sabe que su caso, en el sector de la investigación, es más común de lo que parece.

Pero no solo en ciencia. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, un 26,3% de los trabajadores tiene un contrato temporal. Uno de cada cuatro empleados por cuenta ajena, no puede hacer planes de futuro -y matizan-"ni de presente".

"Se ha dado la vuelta, digamos, a la situación, y lo que tenía que ser un poco más excepcional o con causa más justificada, es lo habitual o la norma, que es la contratación temporal"explica el economista de CCOO Confederal, Luis Zarapuz. De hecho, de los empleos creados en lo que va de año, y según datos de afiliación a la seguridad social, de los poco más de trece millones de empleo creados a lo largo e 2019, casi doce son temporales.

Y es que más de la mitad de los asalariados -un 52%- presentan, hoy, algún tipo de precariedad: ya sea un contrato temporal, a tiempo parcial o, incluso peor, una combinación de ambos.