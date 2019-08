Margarita Robles: "El PSOE está haciendo todo lo posible para no repetir elecciones"

La ministra de Defensa en funciones ha vuelto ha incidir este martes en 'Hoy por hoy' en que el Partido Socialista Obrero Español va a "hacer todo lo posible para no ir a una repetición electoral desde la celeridad, el rigor y la responsabilidad." y no cree que el hecho de no haberse sentado con Unidas Podemos en todo el mes de agosto vaya a pasar factura

La propia Robles ha calificado a Unidas Podemos como "una formación esencial para la consecución de políticas de izquierdas". Precisamente, sobre la formación liderada por Pablo Iglesias, la ministra se mostraba "convencida de que va a anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses partidistas"

"España necesita un Gobierno creíble y que trabaje en políticas sociales y de progreso”, añadía Robles a la par que aseguraba que es necesario un programa de Gobierno y no sólo un acuerdo para la investidura que no permita luego poder trabajar.

El cuerpo del comandante Marín no se ha podido recuperar todavía

Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, ha informado que "llevará tiempo" conocer las causas del accidente en el que el comandante Francisco Marín falleció este martes.

"Tenemos a la autoridad judicial siguiendo el tema y nos determinará las causas. Estos procesos son largos", añadía Robles.

La propia ministra también ha confirmado que el cuerpo del comandante no se ha podido recuperar a pesra de que los equipos de búsqueda trabajan en ello desde ayer. Además, Robles incidía en que el avión estaba en condiciones óptimas para operar. "Todo funcionaba dentro de la normalidad y los parámetros en los que tiene que funcionar el Ejército del Aire", aseguraba.

Los migrantes del Open Arms, al puerto de Algeciras

En otro sentido, sobre los migrantes del Open Arms que desembarcaban en Italia la pasada semana y de los cuales, 15, llegarán a España en los próximos días, Robles ha confirmado que serán traídos en el 'Audaz' hasta el puerto de Algeciras.

La propia ministra ha asegurado que el barco de la armada estaba ya en el mar cuando fue enviado a las costas italianas y que no ha significado sacarlo de alguna otra operación.

"Las previsiones que tenemos es que a lo largo de la mañana se nos dé la lista definitiva por parte de la Unión Europea de los migrantes que vienen a España"