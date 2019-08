José Antonio Marín, gerente de Magrudis: "Si los técnicos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo"

El brote de listeria sigue pendiente de confirmar el número de afectados no sólo en España, sino también en el extranjero. En las últimas horas se conocía que la empresa Magrudis realizó una ampliación en sus instalaciones que, a priori, no fue comunicada. Una información que el presidente de la empresa, José Antonio Marín, desmentía, advirtiendo de que el ayuntamiento de Sevilla "tiene los planos de cómo son las instalaciones".

"Me enteré cuando me lo comunica la Junta de Andalucía", asegura sobre la fecha en la que fue informado de que estaba contaminado por la bacteria. Sobre otra fecha, la del último control externo, indicaba Marín que "no sabría decir el día exacto, hace unos meses." No obstante, el presidente de Magrudis ha incidido en que garantiza que seguía todo en tema higiene

"No sabemos qué ha pasado. Los técnicos llevan varios días intentando dar con el foco Si ellos no son capaces de dar con el foco, imagínate yo", declaraba Marín, quien ha confirmado que la Junta de Andalucía sabía que se habían vendido productos a otros comercios sin etiquetar. "Les di un listado, la trazabilidad, y entendí que con eso bastaba".

¿Queda en el mercado carne mechada de La Mechá?

Marín también ha confirmado que de cara al consumidor no queda ni rastro de su producto, pero sí que en "algunos establecimientos puede que quede algo", aunque aseguraba que están retirándolo.

Sobre las declaraciones de la lejía, el gerente de Magrudis explica que "no sabe quién se sorprende de que se limpie con lejía. Tenemos otros productos, pero entre ellos está la lejía".

"Cumplo todos los protocolos"

Por último, ante las posibles consecuencias penales por provocar el peor brote de listeria de España, Marín no se muestra preocupado: "No he hecho nada fuera de la ley. Cumplo todos los protocolos del sistema de control. Las instalaciones están limpias y el personal cualificado".