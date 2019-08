Cronología de la crisis de la listerioris

Segunda quincena de julio: aumentan los casos

Los primeros indicadores de que algo no iba bien se registran durante la segunda quincena de julio porque, según los informes que maneja la Junta de Andalucía, "se había detectado un incremento de casos de listeriosis en Andalucía" en comparación con los años anteriores, tal y como les adelantó la Cadena SER.

5 de agosto: inmovilización de alimentos

Sin embargo, no es hasta el 5 de agosto cuando el gobierno andaluz alerta de que estamos ante "un brote de toxiinfección alimentaria en una localidad de la provincia de Sevilla". Tras esta alerta se inmovilizan en esa localidad "los alimentos consumidos y se tomaron muestras para su análisis". 5 de agosto. Sin embargo, las primeras muestras no llegan al laboratorio hasta el 8 de agosto y el aviso con la descripción de la carne que apunta a que está contaminada se produce un día después, el 9 de agosto. Un error en el etiquetado de las muestras lleva a los funcionarios a creer que la carne contaminada sale de una fábrica de Málaga y no de la de Sevilla.

Entre los días 12 y 14 de agosto se declararon otros brotes y se tomaron nuevas muestras de los alimentos consumidos. El día 13 de agosto, la Junta manda nuevas muestras al laboratorio ante las dudas por la descripción del producto y confirman el error en el proceso de envasado y etiquetado de las muestras previo a la entrada del laboratorio.

14 de agosto: se señala a La Mechá

Carne mechada causante del brote de listeriosis. / LA MECHÁ

El día 14 se envía el informe escrito confirmando la listeriosis "asociada a la carne mechada de la marca La Mechá elaborado por la empresa Magrudis ubicada en Sevilla".

En la visita de inspección, siempre según los documentos que maneja la Junta de Andalucía, "se acordó la suspensión de la elaboración de horneados de la industria, se ordenó la retirada del mercado de todo el producto elaborado, se instó a la empresa para que investigara las causas e indicara las medidas de control que iba a adoptar". La empresa retira voluntariamente el producto, encarga a un laboratorio analizar muestras para encontrar el foco de contaminación que aparece en dos mechadoras -tal y como les ha adelantado esta emisora- y revela que la carne ha viajado hasta Madrid, Extremadura y Cataluña, adjuntando el listado de clientes. El brote en una "localidad sevillana" pasa a convertirse en un brote que se extiende a cuatro comunidades autónomas.

15 de agosto: la Junta decreta la alerta sanitaria

El día 15 de agosto la Junta de Andalucía anuncia que declara la alerta aunque la oficializa con fecha 16 de agosto, según el documento al que ha tenido acceso la SER, y cuatro días después se registra la primera muerte por el brote de listeriosis por consumir carne mechada; una anciana de 90 años de Sevilla. Ese mismo día, 20 de agosto, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, confirmó en la SER que la alerta sanitaria por el brote de listeriosis estaba "establecido en toda España".