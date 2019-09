La épica irrupción de Florence and The Machine

La irrupción de Florence and The Machine fue una de las grandes alegrías de la pasada década, una voz espectacular en una chica con carisma que se presentó en 2009 y que llegó al número 1 dos años después cuando editó Ceremonials, un álbum sorprendente y diferente con un sonido brutal y un mensaje claro de su autor, intentar que la gente que las escuchase se sintiese mejor.

Ceremonials llegó en 2011, un año con grandes discos. El año del 21 de Adele, el de la despedida de REM, PJ Harvey editó el fantástico Let England Shake, también fue la consolidación de Bon Iver. En ese contexto apareció nuestro disco de esta semana, un Ceremonials que llegó al número 1 en Reino Unido y se coló en el segundo puesto en la lista de los mejores álbumes de aquel año para la revista Time.

Con este segundo álbum, Florence Welch se consolidó como una estrella, una artista capaz de jugar en las grandes ligas sin perder el cariño de la crítica más independiente. La segunda entrega de la banda inglesa apostaba por la épica, por un sonido potente y cautivador que se desarrolla alrededor de la voz única de la cantante, una artista que sabe meter sus referentes literarios en unas canciones que conectaron con la gente, temas como Shake it out, No Light No Ligth, Never Let Me Go o What the Water Gave Me fueron la catapulta de Welch en este importante paso de su carrera, un disco potente con el que vamos a comenzar la sexta temporada de Sofá Sonoro en compañía de Toni Castarnado.