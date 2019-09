Así acabó Kevin Spacey tocando con la tuna en Sevilla: "Fue él el que buscó integrarse"

El movimiento Me Too sigue destapando casos de abusos sexuales por todo el mundo. Este mismo jueves, se han conocido nuevas denuncias contra el Plácido Domingo, unos hechos que todavía se están investigando y que, de momento, apenas le han pasado factura al tenor. En cambio, el caso de Kevin Spacey es muy distinto. Sobre él pesan las denuncias de más de 30 hombres que aseguran haber sido agredidos sexualmente por el actor. Tras ganar dos Óscar, estaba en uno de los mejores momentos de su vida profesional como protagonista de la serie House of Cards, pero, tras las primeras denuncias fue despedido de forma fulminante. No ha vuelto a trabajar e incluso llegaron a borrar su cara de la película Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott.

Mientras en Estados Unidos Kevin Spacey se ha convertido en un apestado, en España se hacía viral esta semana un vídeo del actor tocando La Bamba con la tuna de Derecho de la Universidad de Sevilla. "Poder hacernos una foto o un vídeo con un famoso para Instagram está muy por encima de cualquier consideración moral", apunta Alberto Moreno, director de Vanity Fair España.

Jamás pensé que vería a Kevin Spacey tocar La Bamba con la Tuna de Derecho de #Sevilla en Plaza Nueva. (Instagram: https://t.co/Akm8CVaLgP) pic.twitter.com/3HUnHBJn0W — Antonio de la Mano (@delamano) September 3, 2019

El dueño de la guitarra que tocó Spacey es David Herrera y todavía no se puede creer lo que ocurrió: "Fue una situación bastante surrealista. Estábamos en la Plaza Nueva, era como la 1:30 de la noche y estábamos allí con unas amigas tomando algo y suelta alguien: ¡Kevin Spacey! Imposible que sea él, yo no me lo creía", cuenta en Hoy por hoy.

Al cabo de poco tiempo, David se dio cuenta de que era verdad, sobre todo porque el actor se acercó a ellos: "Fue súper simpático, fue él el que buscó integrarse. Atendió a toda la gente del bar, que estaba lleno, estuvo 10 ó 15 minutos echándose fotos y luego se fue a tomar una copa con su hijo", recuerda. Ya tiene una buena anécdota para contar a sus nietos.