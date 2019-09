Carlos Moyá: "Nadal estaba hecho polvo tras el partido, de los calambres no podía ni ponerse los vaqueros"

Este domingo por la noche Rafa Nadal agrandó un poco más su leyenda deportiva conquistando su cuarto US Open y su 19º Grand Slam tras superar en una batalla épica al tenista ruso Daniil Medvedev en cinco sets.

No habían pasado 24 horas del final del partido cuando Carlos Moyá se pasaba por 'El Larguero' para analizar el último éxito de Rafa. "Es increíble. Hubo muchos nervios, mucha tensión... fue un partido increíble, de los más emocionantes que he visto en mi vida. Pero al final se llegó a la meta sanos y salvos y muy contentos".

Moyá reconoció que no esperaban un nivel tal alto del ruso en la final. "Medvedev ha tenido un verano increíble. Llevaba tres finales consecutivas con título incluido en Cincinnati. Pensábamos que iba a llegar un poco cansado pero llegó increíble a nivel físico y mental, el susto ha sido tremendo".

En la final hubo momentos en los que realmente la final se puso muy cuesta arriba y Moyá nos confesó que consejos le daba a Rafa Nadal durante el partido. "En los momentos más duros tratas de animarle, le haces ver que el rival también está cansado aunque te lo inventes (risas). Intentas que aguante de cabeza, fue una batalla mental increíble, me recordó a un combate de boxeo. Estaba hecho polvo tras el partido, le dieron calambres en los vestuarios, no podía ni ponerse los vaqueros, tuve que ayudarle. Estaba muerto".

También ofreció su punto de vista a la hora afirmar si es o no el partido más emocionante que ha visto. "Es de los más emocionantes que he visto en toda mi carrera. Ayer se juntó la emoción con la calidad de tenis y con dos estilos distintos. Se pasó por todos los estados posibles durante el partido y con un final feliz por nuestra parte. Para mí el más emocionante. ¿Al nivel de la final de Wimbledon de 2008? Sí. El rival no es Federer pero la calidad de tenis fue muy alta ayer, y también la emoción. En 2008 fue un poco cambio de la historia también... son historias distintas, las dos son finales de muchísimo mérito".

Para Carlos Moyá el decir si Rafa Nadal es el mejor tenista o no de la historia depende del futuro. "Es difícil comparar épocas y además todavía no ha acabado la carrera de Rafa. Estamos hablando de un grande de la historia sin duda, ya para ver en qué lugar le colocamos primero hay que dejar acabar su carrera".

Además, tiene bastante claro que aun podemos esperar grandes cosas del manacorí. "Yo creo que Rafa Nadal no ha tocado techo, puntualmente ha habido torneos y paridos en los que ha jugado a su máximo nivel, pero todavía hay espacio para la mejora y ser más regular. Seguiremos trabajando en ello, eso que no lo dude nadie".

Por último dejó claro que participar en la nueva Copa Davis es algo que Nadal contempla a día de hoy. "¿La Davis? En principio la idea es estar ahí, está en su calendario".