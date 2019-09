Se abre otro debate sobre Rafa Nadal

Manu Carreño se ha rendido a Rafa Nadal, después de que el número dos del mundo se haya hecho con su decimonoveno 'Grand Slam' y cuarto US Open.

"Ha sido una noche de no dormir pero dices, ¿y qué había mejor que hacer que ver a Rafa Nadal? Cualquier cosa que digamos sobre Nadal afea la realidad. Irrepetible, único, heroico… ¿qué se puede decir que no se haya dicho? Lo mejor que podemos hacer es disfrutar de un tenista que yo creo que ya el debate de quién es el mejor deportista español de la historia ha caducado, ya no vale, por lo menos para mí. Estamos en un peldaño superior, el debate de si es el mejor tenista de la historia", ha comenzado.

El director de El Larguero ha asegurado: "Un chico que empezó siendo el rey de la tierra y que lleva cuatro US Open, los mismos que McEnroe, a uno de Sampras, a uno de Connor, a uno de Federer… para ser el rey de la tierra no se le da mal la pista rápida".

"Hoy todo el mundo se rinde a Nadal que además es como es fuera de la pista, ya le conocemos también todos y tenemos la suerte de sacar pecho y decir que es uno de los nuestros".

"No es solo lo que gana, es cómo lo gana, cómo nos pone a todos en pie, cómo nos hace vibrar con las remontadas cuando parece que ya está todo perdido", ha concluido.