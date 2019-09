El vídeo que no te puedes perder antes de ver la película de 'Breaking Bad'

El próximo 11 de octubre, Netflix presenta El camino. Una película, que surge a raíz de la historia original de Breaking Bad, que narrará la historia de Jesse Pinkman tras el final de la serie. Así lo daba a conocer la compañía hace apenas unas semanas a través de su plataforma de vídeo en streaming, donde explica que esta nueva película se centrará en la historia de Pinkman tras huir de sus captores en el último capítulo.

También mediante un primer adelanto, en el que pudimos ver a Skinny Pete siendo interrogado por la policía para dar con el paradero de uno de los mejores cocineros de metanfetamina del mundo. A pesar de que la DEA trata de conocer cualquier detalle sobre el protagonista de la cinta, este reconoce que no solo no sabe dónde está, sino que tampoco se lo diría para evitar su detención: "No pienso ayudaros a meter a Jesse Pinkman en una jaula".

La historia de Jesse Pinkman

¿Recuerdas cómo llegamos hasta este punto? Desde la emisión del primer capítulo de la serie ya ha pasado más de una década. Por esa misma razón, es bastante probable que hayas olvidado ciertos detalles de la historia principal. Por esa misma razón, y con el objetivo de refrescar la memoria de los seguidores de la serie, Netflix ha publicado un vídeo con algunos de los momentos más importantes de Jesse Pinkman en Breaking Bad.

Un vídeo en el que no solo vemos los inicios de Pinkman en el mundo de la metanfetamina, sino otros momentos como su enfrentamiento contra Tuco Salamanca, su relación con Jane Margolis e incluso sus broncas con su maestro Walter White. Una serie de sucesos que provocaron la evolución de un personaje que se convertiría con el paso del tiempo en uno de los más queridos de Breaking Bad.

En busca de la redención

En esta ocasión, y después de escapar del grupo de neonazis que lo mantuvo preso durante la quinta temporada, el personaje buscará la redención. Después de desligarse del mundo de las drogas, Jesse Pinkman tratará de iniciar una nueva vida alejado de Albuquerque, tal y como explica Netflix: "El fugitivo Jeese Pinkman huye de sus captores, de la ley y de su pasado".

Sin embargo, no lo tendrá nada fácil. Tras el final de la serie, el creador de Breaking Bad Vince Gilligan opinaba, en declaraciones a GQ, que Jesse Pinkman nunca lograría desligarse de su pasado: "Mi opinión personal es que él logró huir. Pero lo más probable, por muy negativo que suene, es que iban a encontrar sus huellas por todo el laboratorio, y que iban a terminar encontrándole en un día, una semana o un mes".

No obstante, las cosas han cambiado mucho durante estos últimos seis años, por lo que la historia de Jesse Pinkman podría ser muy distinta a la narrada por Vince Gilligan. Por lo tanto, tan solo nos queda un mes para descubrir qué pasó con Jesse Pinkman tras el final de Breaking Bad y si ha podido alcanzar su tan ansiada redención.