La gota fría destruye un puente del siglo XVI

El episodio de gota fría que está afectado al este del país está dejando importantes consecuencias; la más grave en, Albacete, en la localidad de Caudete, donde dos personas han muerto al quedarse atrapados en su coche. La zona en la que más destrozos está causando la lluvia es la Comunitat Valenciana, allí no ha habido víctimas de ningún tipo, pero sí que ha sido necesario rescatar a personas atrapadas.

Más de 300.000 alumnos se han quedado tanto hoy como mañana sin ir a clase y la localidad alicantina de Orihuela ha quedado directamente incomunicada. El agua, en definitiva, se ha llevado todo lo que se ha encontrado por delante; y una de esas cosas ha sido un puente del siglo XVI del municipio de Aileo de Malferit, en la provincia de Valencia.

En La Ventana hemos hablado con su alcalde, con Juan Rafael Espí, que ha confirmado que toda la población se encuentra bien, no ha habido daños relevantes en lo que es el casco urbano "a excepción de algún bajo inundado que se ha solucionado fácilmente".

Imagen del puente de Aielo anterior a la riada. / Fotografía cedida

Aielo es una localidad de más de 4.000 habitantes, pero lo que es la zona habitada está a 50 metros del cauce del rio por lo que no les ha afectado la riada. En la zona del puente -y el lugar al que da el puente- no había nadie y -por ello- no se ha tenido que lamentar ninguna víctima.

El puente, un icono del pueblo

La del puente se ha convertido en la imagen del día. A 15 minutos de las ocho de la mañana se podían ver los "cinco ojos" del puente, los cinco arcos por los que cruza el agua, pero una hora y media después ya no se veía nada más que agua en las imágenes que los vecinos tomaron desde un mirador del pueblo.

Imágenes del puente de Aielo de Malferit durante la mañana del jueves 11 de septiembre. / Imagen cedida

"Este puente unía la zona antigua del pueblo con las huertas, concretamente con la huerta vieja", y los ganaderos han tenido que recorrer unos quince kilómetros y cruzar a través de la montaña para comprobar que todos los animales se encontraban bien.

Además del uso como vía de comunicación, también "tiene un valor sentimental para la población" y son muchos los habitantes que la utilizan "para transitar, para pasear, para llegar a sus huertos... Es una zona muy bonita", cuenta el alcalde.

Riada histórica

El alcalde no recuerda un episodio con una riada como esta; tan solo la gota fría de 1982 en la que también se desbordó el río y el agua pasó por encima del puente, pero sin llegar a derribarlo. En esta ocasión, los pilares se han desplazado diez metros y han quedado boca abajo, según ha explicado el alcalde en la SER.

A esta hora continúan pendientes de lo que puede pasar ya que están alertados de que el cauce del río Clariano puede volver a aumentar. Esta tarde, a partir de las 20:00, Pepa Bueno realizará una edición especial del programa Hora 25 desplazándose a la localidad alicantina de Orihuela que ha llegado a quedar incomunicada debido al episodio de gota fría.