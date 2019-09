Orihuela, incomunicada por los efectos de la gota fría: "Sale agua por baños y desagües, esto no lo habíamos visto"

"Estamos en un seminario, convertido hoy en albergue improvisado para acoger a quienes el agua ha dejado sin casa. El colegio en el que estábamos ayer ya tampoco es seguro". Segunda jornada de 'Hora 25' desde Orihuela, una de las localidades más golpeadas por los efectos de la DANA que azota el este peninsular. Todas las entradas y salidas de la ciudad están anegadas por el agua. Es, este viernes, una ciudad aislada por la lluvia. Solo salen y entran miembros de la UME que trabajan para intentar paliar los efectos de las inundaciones y riadas.

Pepa Bueno, desde el seminario de Orihuela donde se está alojando a las familias que no han podido dormir en sus casas por las riadas / Cadena SER

"Hay más de 1.000 efectivos desplegados en la zona", ha asegurado el ministro Marlaska en el programa. La buena noticia aquí es que no hay que lamentar víctimas mortales, aunque si muy cerca [La gota fría se ha cobrado una quinta víctima mortal en Redován, zona conocida como Virgen del Remedio de Orihuela]. "No paran de bajar cañas secas, esto no lo he visto en mi vida", repiten los vecinos de la localidad. "Sale el agua por los baños y los desagües de la calle, esto yo no lo había visto nunca", coinciden.

Varios vecinos permanecen en el puente de Levante. Miran con recelo el nivel del río. A esta hora el agua no rebasa la altura del muro, pero está justo al nivel de este. Mientras los efectivos de limpieza continúan los trabajos para evitar colapsos. "Estoy muy nerviosa, esto no ha pasado nunca. Tengo el garaje totalmente inundado con mi coche nuevo dentro. Hemos tenido que meternos hasta la cintura para poder mover el coche a pulso. Es un caos. Vemos tanto helicópteros y coches de policía que da miedo. No estamos acostumbrados", dice nerviosa Asunción. Es consciente de que otros han corrido peor suerte.

Varios vecinos de la localidad de Orihuela intentan proteger un coche de las riadas. / JON NAZCA (REUTERS)

Algunos vecinos ven que sus viviendas se resquebrajan. "Del segundo piso se nos ha caído un trozo. Ayer cayó un trozo y hoy otro. Mi vecina ha llamado a la policía", dice otra vecina de Orihuela mientras la policía precinta la zona. "Esto es un caos, vamos a cortar la calle para evitar lesiones y vamos a comprobar la infraestructura del bloque para ver si tenemos que retirar los cascotes de la parte de arriba del edificio. Tenemos que asegurar que no haya heridos. Hasta que la zona no sea segura, se cortará la calle", apunta un efectivo de la policía local.

Probablemente esta vecina tendrá que dormir en el seminario o algún otro lugar habilitado. "Si los bomberos no dicen que es segura su casa, se le facilitará un alojamiento para esta noche", dice este policía.

El caso de Óscar tampoco invita al optimismo. Es propietario de 'El Tranvía', un restaurante de la localidad que ya lleva dos días cerrado por las riadas. Hoy tampoco se servirán cenas. "El restaurante ya está medio seco", asegura. "Llevamos dos días cerrados, desde ayer a las 10:30 horas. Ayer limpiamos todo y lo cerramos pero se ha vuelto a llenar de agua. No sé las pérdidas, pero serán 4.000 euros fáciles", lamenta. No tiene una previsión sobre cuando podrá poner fin a esta sangría. "No sé cuando volveremos a abrir, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero no sabría decirte", ha comentado.

Los daños en la agricultura

No solo los comercios o la hostelería viven los estragos de esta gota fría. La agricultura es otro de los sectores más golpeados. "Los brócolis, los boniatos, eso está todo a un metrr bajo el agua. Es una ruina", comenta en 'Hora 25' Pepe Villa, un agricultor de la zona. Vive en una pedanía de Orihuela. "Todo viene a parar a nuestras fincas", lamenta este agricultor, que apunta directamente a la limpieza del cauce del Segura como una de las causas.

"Los barrancos no los limpian (...) El que ha nacido en la agricultura sabe que esto es normal, los que mandan no hacen caso. No sé si hay dinero para limpiar esto manualmente, porque es que no hay ningún trasto que pueda limpiar esto", dice enfadado. "Los agricultores estamos acostumbrados a perder dinero".

Los campos de la localidad de Orihuela, anegados por el agua. / Europa Press

El miedo al río Segura

En Almoradí, a 15 kilómetros de Orihuela, también tienen las calles inundadas, pero sus grifos secos. Las riadas han roto las cañerías de suministro de agua potable y los vecinos hacen cola frente al ayuntamiento para recoger cubos. Los supermercados están colapsados porque allí temen que la situación se alargue. "Estamos sin agua potable y parece que se puede alargar hasta el lunes", dice Rosa, una vecina. "Están trayendo cubas pero está en el centro del pueblo y con una cuba no hay agua para todos", lamenta.