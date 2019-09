La gota fría azota el este de la península: "Mi casa está anegada, he perdido todo" /

Escucha el especial 'Hora 25', con Pepa Bueno desde Orihuela:

La localidad de Orihuela ha sido una de las más golpeadas por los efectos de la DANA que azota a este peninsular. A diferencia de lo ocurrido en Caudete, donde dos personas han perdido la vida al arrastrar un torrente de agua su vehículo, aquí no hay que lamentar daños personales, aunque si muchos materiales. El colegio Virgen de la Puerta ha sido habilitado como albergue para las familias que han sido desalojadas de su hogar. Ha sido improvisado, pero las fuerzas de seguridad han informado de que hay casas incluso en peligro de derrumbe.

Una de las familias que se ha visto obligada a dejar su hogar por los efectos de la gota fría es la de Suhé. "Tengo cuatro hijos que también están aquí. Tengo uno de 12, uno de 6, uno de 4 y uno de 3", ha comentado a Pepa Bueno en el especial 'Hora 25' desde Orihuela.

"Esta noche ha llovido mucho, el nivel de agua nos llegaba hasta la rodilla. Como ves, yo tengo la mano escayolada y me han tenido que ayudar los vecinos a sacar el agua de casa, pero ha sido imposible. Creo que hay techos en mi casa que se van a caer, hay mucha agua dentro: los colchones están mojados, la ropa... creo que lo he perdido casi todo. Estoy sola con mis hijos", ha lamentado esta mujer.

"Tanto mis hijos como yo hemos trabajo para sacar agua pero a las 15.00 horas me han dicho que me viniese aquí, que me vistiese, cogiese ropa de los niños, y saliese de casa. Solo traemos pijamas y pañales", ha continuado Suhé, que ha querido mantener la esperanza de volver a su hogar. No puede permitirse otro. "No tengo dónde ir, tengo que volver a esa casa. No me puedo permitir un alquiler superior", ha afirmado.

Fuera del colegio Virgen de la Puerta, la principal preocupación ahora es que se desborde el río. Apenas se ve a nadie por las calles, solo a algunos vecinos que miran desde el puente el cauce del Segura. Otros debaten sobre qué hacer con su vehículo. Temen que una riada se los lleve por delante, pero a la vez dudan sobre si dejarlo en un parking es buena opción ante el riesgo de que se inunde.

"Esto es una situación atípica. Es la primera que vivo esto y tengo casi 60 años", dice José, vecino de la localidad. "El río ya baja con bastante fuerza, aunque lo peor se espera para mañana", apunta. Ya hay bajos de tiendas completamente inundados.

Fuera del puente y del colegio, la 'resistencia' de Orihuela está concentrada en el bar 'Mi Barraca'. Es el único local que permanece abierto en la ciudad. A la camarera le ha tocado doblar turno porque su compañero no ha podido ir a trabajar. Se llama Anaís. "Llevamos abiertos desde las 7:00 horas y aquí seguimos, empezó a llover y bueno, hemos ido viendo todo el día crecer el nivel de agua. Incluso el paso de los coches metía agua dentro del bar", ha comentado. Esta noche no podrá dormir en su casa.

"No podré pasar la noche en mi casa. Me ha traído mi padre al trabajo pero ahora ellos no pueden salir porque mi casa está incomunicada, tendré que dormir en casa de mi jefa", ha apuntado.

Ciento de coches inundados en un depósito de vehiculos en Orihuela. / MORELL (EFE)

La situación en Ontinyent

Pero los efectos de la gota fría no solo han golpeado Orihuela. Ontinyent es otra de las localidades que han quedado anegadas por el agua. El alcalde, Jorge Rodríguez, incluso ha desvelado que pedirán la denominación de zona catastrófica a la Generalitat Valenciana. "Hemos trasladado a Ximo Puig que vamos a necesitar de recursos públicos tanto para hacer frente a los daños de los bienes municipales como el de los hogares de los vecinos", ha asegurado en 'Hora 25', a la vez que ha apuntado al abandono de los cauces como uno de los problemas a solucionar.

"El abandono de los cauces del río es un problema. Por una parte en lo que respecta a tener los cauces limpios, pero es que la protección que existe sobre los barrancos hace que desde los ayuntamientos estemos atados de pies y manos. No podemos pedir permiso para limpiar el cauce de los ríos", ha trasladado. "Muchas veces casi se nos 'obliga' a que los cauces estén llenos de hierbas y de cañas, lo que hace más grave la situación. Cuando caen 300 litros por metro cuadrado en 24 horas cuando normalmente caen 600 al año, pues se desborda el alcantarillado. Si pudiésemos trabajar con previsión, no pasaría esto", ha lamentado.

Desbordamiento del río Clariano a su paso por Ontinyent. / Natxo Francés (EFE)

Ximo Puig y el cambio climático

El president de la Generalitat Valenciana también ha pasado por 'Hora 25', donde ha destacado lo positivo de haber logrado evitar las víctimas mortales en esta comunidad. "En otro tiempo esto significaba también pérdidas humanas", ha señalado recordando después las inundaciones que en 1982 costaron casi una decena de vidas en la Comunidad Valenciana. "Gracias a todos no ha pasado nada" esta vez, ha dicho.

Puig ha recalcado la necesidad de atender a la transformación del clima fruto del calentamiento global. "Cada vez más tenemos que ser más conscientes de que el cambio climático está ahí y estas situaciones van a continuar", ha subrayado el president. Cree Puig que todavía "no estamos preparados" para afrontarlo. "Todo esto exige una preparación mayor y unos planes de prevención de inundaciones porque es cierto que se ha construido muchas veces en zonas inundables y eso tiene sus consecuencias".

Son consecuencias, además, que afectan de forma desigual, con un sesgo que tiene que también se relaciona con la pobreza hasta castigar más precisamente a los más desfavorecidos. "Las catástrofes también tienen unas consecuencias diferentes según las clases sociales", asegura Ximo Puig. "No es lo mismo las casas que están bien que otras que no lo están tanto", viviendas de peor calidad, ha señalado. En cualquier caso, y tras escuchar el testimonio de Suhé, el president ha insistido en que "cualquier persona que se haya quedado en una situación de precariedad, va a encontrar el apoyo de la administración. Intentamos que la exclusión desaparezca", ha sentenciado.

Pepa Bueno entrevista a Ximo Puig en el especial 'Hora 25'. / Cadena SER