Los testimonios de la DANA: Atrapado en casa, con el agua por la barriga y en traje de pescador

Esta tarde en La Ventana hemos seguido pendientes de la gota fría, de las lluvias torrenciales que están azotando el sudeste del país y que han supuesto la muerte de cuatro personas. En la radio llevamos mirando a Valencia, Alicante, Albacete y Murcia desde este viernes; el programa Hora 25 se emitió esta pasada noche desde la localidad de Orihuela y tanto Pepa Bueno como el resto del equipo de la SER han quedado allí atrapados porque la riada no les permite salir.

Pepa Bueno se ha asomado también a La Ventana y ha explicado cuál es la sensación en ese municipio alicantino en el que, a pesar de la lluvia, a pesar de la enorme riada "ha salido el sol, hace calor. Y tanta agua y tanto calor provocan una sensación de bochorno que no tiene nada que ver con lo que sentíamos ayer cuando llegamos".

De aquí no me muevo

Durante la tarde continuamos pendientes de la vida de las múltiples personas que se han asomado en las últimas horas a la antena de la SER; voces como la de Marisa que ha preferido quedarse en su casa a desalojar. Ahora su patio está aún más lleno de agua que antes, pero "no me puedo ir porque si no cuando venga estará inundada"; Marisa tiene claro que "lo que pueda aguantar aquí aguantaré".

A pesar de llevar varios años viviendo en Orihuela no recuerda una riada de magnitud de esta; solo una vez en la que sí que evacuaron la casa, pero porque su marido estaba recién operado.

La gota fría destruye un puente del siglo XVI El alcalde de Aileo de Malferit ha contado en la Ventana que pierden una edificación de "gran valor sentimental" para el pueblo aunque no tienen que lamentar ninguna víctima por la riada.

Atrapado en casa y en traje de pescador

En Los Alcázares, en Murcia, vive Santiago Pérez; su casa está completamente inundada. Esta madrugada el agua llegó al metro cuarenta y cinco centímetros y él mide 1,75; a todo esto, hay que sumar que el momento en el que su casa se inundó, en plena madrugada y mientras esperaba a que le fueran a rescatar: "el agua no hace más que subir en esos momentos".

Pérez cuenta que ha perdido todo; y que ha estado atrapado dentro de su casa -porque la puerta se quedó bloqueada- vestido con un traje de pescador hasta la una y cuarto del medio día cuando ha salido de su casa por sus propios medios ya que nadie llegó a rescatarle.