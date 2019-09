La desesperación de la Región de Murcia: "Hay pueblos inundados de punta a punta"

Las lluvias torrenciales no son nuevas en Los Alcázares. “Ya pasó en 2016”, relata en Hoy por Hoy Mario Cervera, alcalde de la localidad murciana, con 15.000 habitantes. “Pero en esta ocasión es peor, el pueblo está inundado de una punta hasta la otra y la situación es bastante complicada desde la mañana”.

Las redes sociales se están llenando de imágenes de gente atrapadas por la lluvia en el pueblo. “Hay metro y medio de altura de agua”, explica Mario Cervera. “Desde ayer por la noche pedimos a los vecinos que dejaran sus casas, pero algunos no quisieron y la situación es bastante comprometida”, asegura el alcalde, que explica que ha pedido ayuda a todas las fuerzas de seguridad y que ha solicitado la colaboración de cualquier municipio de la Región de Murcia. “Los servicios de emergencia están saturados, las labores de rescate se están realizando pero necesitamos actuar rápidamente en todo el municipio y los rescates muy complicados”.

Cervera ha asegurado que llegan muchos avisos de emergencias y que están actuando como puede, aunque muchos vecinos lamentan que no se puede conectar con el servicio de emergencias. El alcalde ha pedido también la colaboración de los vecinos. “Los que vivan en viviendas de varios pisos que se vayan a las plantas altas y los que puedan ayudar al vecino que lo hagan siempre que no haya riesgos”.

@elpais_espana estamos atrapados en los alcázares, hemos salido de la casa como hemos podido y nos han acogido los vecinos de arriba. Hemos llamado a 112 4 veces, persona mayor con hipotermia pic.twitter.com/TUB1D9vA9k — Hardguitar 💔 💜 (@SergioLMartinLo) September 13, 2019

"El balance es dramático"

La situación que se vive en Los Alcázares es terrible, el presidente López Miras ha calificado la situación de “dramática y desastrosa”. “El problema es que toda la región está inundada, es la primera vez que damos la alerta roja en toda la región. Ha habido episodios torrenciales de punta a punta.

López Miras ha explicado que Los Alcázares vive una situación de “incomunicación” y “nadie puede entrar o salir”. “Es dramático”, explica el presidente murciano. “Pero también en el centro de la Región. El río está al límite y las previsiones apuntan a que se desbordará. No hablamos de una zona concreta como otras veces, es toda la Región. Están todos los servicios de emergencia desplegados, pero se necesitan más y están en camino”.

Al presidente murciano le preocupa la zona del Mar Menor y también la ciudad de Murcia y su entorno. “Los datos nos dicen que el río se desbordará. Desde ayer no ha parado de llover y esto no había pasado nunca”, explica López Miras, que asegura que todos los medios humanos y materiales están activados y que aunque se ha pasado la alerta roja los peligros continúan. “El peligro ahora son las crecidas, estamos en máximo riego permanente y pido a los vecinos que no salgan de casa y no usen los coches”.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha expresado en los micrófonos de la Cadena SER la "preocupación lógica del Consejo de Ministros" por lo que está ocurriendo en el litoral mediterráneo. Montero ha pedido a los ciudadanos que "presten atención a las instrucciones" de las autoridades porque "lo más importante es preservar la integridad de todas las personas". También ha querido expresar la solidaridad del Gobierno con las personas que se han visto afectadas por las lluvias de esta noche.