Villegas: "Decir que las condiciones ya se cumplen es reírse de los españoles"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado que es ahora Pedro Sánchez "quien debe moverse". En una entrevista con Pepa Bueno en 'Hora 25', Villegas ha explicado que su partido ha mantenido una "conversación fructífera" con Pablo Casado. Tras una reunión entre ambos partidos, tanto PP con Cs coinciden en que corresponde al líder del PSOE tomar la iniciativa para el desbloqueo.

"Si Pedro Sánchez no firma esa exigencias que hay encima de la mesa pues nadie más se va a mover y por lo tanto está en su tejado moverse. Si se mueve y firma la ruptura de su gobierno con los nacionalistas en Navarra, se compromete a bajar impuestos y acordar con los constitucionalistas el 115 pues nos moveremos los demás, si no se mueve no habrá ningún movimiento y nos llevará a elecciones", ha relatado Villegas que ha señalado que el socialista "ha fracasado en pactar con sus socios preferentes", que eran Podemos.

Para Villegas, la oferta que propone su partido y el de Casado es una "solución de estado": "Estamos en una situación límite cuando después de cinco meses de las elecciones el señor Sánchez ha sido incapaz de sumar los acuerdos para poder formar Gobierno. Ante esta situación límite, proponemos una solución de estado, es que Sánchez rectifique y se abran las posibilidades de que haya un Gobierno y se desbloquee la situación de parálisis que sufre España".

Casado ha señalado que Sánchez tiene que romper el pacto tiene con Otegi, y es que para "tiene que romper el gobierno nacionalista que tiene en Navarra y pactar con los constitucionalistas", según Villegas.

"Aún faltan horas para ese encuentro (con el rey) y esperamos que Sánchez mueva ficha y responda, no se puede responder a una propuesta como la que hay encima de la mesa con el desprecio que le ha hecho en un canutazo donde dice que las condiciones ya se cumplen, y eso es reírse de los españoles", ha concluido.