La difícil relación entre el hombre y el dodo

Hay días que solo descubres que son malos en retrospectiva, como cuando conoces a alguien sin saber que te romperá el corazón o te robará la grapadora. Esto es un poco lo que le pasó al pájaro del que hablaremos hoy, que no podía ser consciente de que el 17 de septiembre de 1598 era el principio del fin.

Ese fue el día en que los humanos entraron en contacto con el dodo, un ave autóctona de las Islas Mauricio, en medio del océano Índico. El dodo, que no tenía depredadores que lo obligaran a volar, había perdido la capacidad de hacerlo y desde luego no estaba preparado para la colonización de la isla donde llevaba siglos viviendo.

A partir de la llegada de los holandeses en 1598, la isla fue llenándose de humanos progresivamente. Y no pasó mucho tiempo hasta que quedó demostrado que el homo sapiens era incompatible con el dodo. Por una parte, porque era un animal fácil de cazar, y por otra, porque destruyeron su hábitat natural, trayendo además otras especies, como los perros y los gatos, que saqueaban sus nidos.

En menos de un siglo desde su primer contacto con personas, no quedaba ni un dodo vivo. Fue una de las primeras veces que el ser humano cobró consciencia de su capacidad destructiva. Con eso no quiero decir que hayamos aprendido la lección, porque la lista de animales extintos no parece que vaya a dejar de crecer hasta que nosotros formemos parte de ella.