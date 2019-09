Rivera lanza un salvavidas

A punto de agotarse los plazos, Albert Rivera lanzó un salvavidas. ¿Qué quería salvar? ¿La gobernabilidad de Estado? ¿ La estabilidad del país en un momento muy delicado? Por encima de todo, quería salvarse a sí mismo ante el temor de que unos nuevos comicios castiguen su insensata y errática estrategia política. Mi primera impresión es que es objetivo lo está cumpliendo porque he visto que sus seguidores aplauden la iniciativa y cierran filas en torno a su líder. Si es así, enhorabuena. Misión cumplida porque para todos los demás ha sido un fuego artificial.

Humo y colorines, muy en línea con el papel que se adjudica de cancerbero del reino, guardián de las siete llaves de la unidad nacional y de su prosperidad y que planteadas en el último segundo después de haber roto absolutamente todos los puentes con Sánchez desde hace meses, no es propuesta sino trampa. Respuesta de Sánchez. De las tres condiciones de Rivera, una prejuzga, el indulto a los líderes del procés si son condenados. Otra exagera, generaliza una eventual subida de impuestos que solo afectaría a las rentas más altas; y la tercera miente: no ha habido pacto con Bildu.

Yo quisiera subrayar algo que late en esta última condición y que me parece muy irritante, esa antidemocrática insinuación de que es posible corregir la actual conformación del Parlamento Navarro desde Moncloa. No sé si los navarros no dan un puñetazo en la mesa porque están acostumbrados a que Madrid juegue a los dados con ellos o porque les dan mucha risa que alguien se crea de verdad que puede modelar el futuro de Navarra por encima de la voluntad de los navarros.

En fin, que reapareció el desaparecido Rivera. Nos ha alegrado saber que está vivo y en buena forma; y por lo demás nada nuevo. Nos vamos irresponsablemente elecciones, con la inestabilidad exacerbada mientras en el mundo todo se enreda. Atención al precio del petróleo.