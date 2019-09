¿Por qué no puedo titularme en la ESO pese haber aprobado todo?

Irene tiene 20 años y es de Cuéllar (Segovia). Tiene síndrome de Down y nos ha contado que no ha podido conseguir el título de la ESO, a pesar de terminar el cuarto curso, con adaptaciones curriculares, aprobando todas las asignaturas. Su madre, Chus, acudió al Tribunal Superior de Justica de Castilla y León y les han dado la razón. No en el derecho a titular, sino porque no le dejaron renunciar a las adaptaciones para hacerse con el certificado. Algo que la Justicia califica de “discriminatorio”. Y es que Irene pidió quitarse las adaptaciones, pero no se lo permitieron en tres asignaturas.

En España hay unos 18.000 alumnos con discapacidad intelectual estudiando la ESO, entre los que se incluyen los que tienen síndrome de Down. Para todos los alumnos con necesidades especiales, la ley de educación prevé medidas de inclusión. Es decir, cambios y ajustes en puntos como los contenidos del programa o los criterios de evaluación. Cambios que tienen que contar con la evaluación del claustro y del equipo psicopedagogo de los centros.

El problema de Irene es que, al cursar con estas adaptaciones el último curso de secundaria, el claustro de profesores entiende que, aunque ha aprobado todo, no ha conseguido los objetivos para titular.

Este problema, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) no le pasa solo a Irene. Según Jesús Martín, responsable de Derechos Humanos de la entidad, se trata de una importante paradoja del sistema educativo, porque éste debe buscar "presencia, progreso y participación", y como explica Martín, si las adaptaciones para que los chavales estén en clase les impiden titular, ese objetivo del progreso educativo se pierde totalmente..

El Ministerio de Educación también reconoce una inconsistencia legal en este aspecto. Lo dice Consuelo Vélaz de Medrano, directora General de Evaluación, que asegura que trataron de corregirla con la reforma educativa que aprobó el Consejo de Ministros en el mes de febrero. Explica que "se pretende superar esa inconsistencia normativa estableciendo un tipo adaptaciones curriculares que no impidan titular". Y para eso, Vélaz de Medrano habla de "hacer un esfuerzo de recursos, de formación, de los docentes, de colaboración entre familia y centro y especialistas para conseguir que la titulación sea posible".

Aunque todos coinciden en que este tipo de casos son la prueba de una importante incongruencia en el sistema educativo, su reforma también está atascada por el bloqueo político.