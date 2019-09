Álvaro Benito: "Zidane se merece el tiempo, pero en el Real Madrid nadie tiene crédito ilimitado"

Álvaro Benito ha analizado en El Larguero la situación del Real Madrid, después de la derrota de los blancos en París por 3-0.

"Estoy todavía a la expectativa, Zidane viene de ganar tres Champions en tres ediciones, es una barbaridad, se merece la calma, el respeto, la confianza y el tiempo, ya sabemos de todas formas la exigencia del Real Madrid. En el Real Madrid nadie tiene crédito ilimitado", ha introducido Álvaro.

Preguntado por si es posible la reacción de Zidane, ha dicho: "Depende de él, creo que se deben encontrar los motivos, no se pueden dejar correr los partidos, decir que no ha entrado la pelota, que no ha habido intensidad… seguramente de puertas para dentro esté intentando encontrar el motivo. No quiero ser irrespetuoso y que se me entienda mal, pero si hay un punto en común de las victorias del Real Madrid estos años no ha sido el funcionar como equipo como un reloj, no es como el Liverpool. El Real Madrid ha tenido muchos futbolistas dentro de esa irregularidad que se han juntado para dar un altísimo nivel. Siempre he ponderado lo difícil que ha sido y este equipo para mí es de leyenda. A día de hoy creo que los futbolistas necesitan esos mecanismos, primero porque el martillo pilón que tenía el equipo arriba ya no está".

"La plantilla es un plantillón, ahora ha coincidido que hay muchas bajas. El Real Madrid es un equipo diseñado para dominar, yo si el Madrid no funciona creo que no es porque tenga mala plantilla. Para mí solo hay un puesto flojo que es el de Casemiro, si Casemiro se coge un resfriado no tenemos un buen recambio para un partido de los de verdad. ¿Qué crees que el equipo no lo sabe? Ramos y Varane le dicen ‘no te me resfríes…’”, ha añadido.

Por último, ha concluido: “¿La intensidad de la que hablaba Zidane? Me sorprende mucho que lo repitiera tanto. A pie de campo se ve quién se ahorra una carrera, quien no mete el pie fuerte… Si realmente es verdad, el que no haya dado el 100% tiene que espabilar y sobre todo el técnico se lo tiene que decir a la cara”.