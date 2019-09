Manu Carreño: "En el Real Madrid ha molestado especialmente la decisión de Zidane"

Manu Carreño ha analizado en El Larguero la difícil situación que atraviesa en el Real Madrid, que el pasado miércoles cayó "con estrépito" por 3-0 contra un Paris Saint-Germain.

"Las sensaciones son bastantes malas y dejan malas sensaciones para el futuro inmediato, evidentemente Zidane no tiene el crédito ilimitado que tenía hace tiempo y la situación ha cambiado", ha opinado Carreño.

El director de El Larguero, ha continuado: "Además, hay cosas que no gustan. La imagen del equipo, la falta de soluciones, lo reconocen en el club, faltan soluciones futbolísticas, falta un plan futbolístico, que no hay. Viene un calendario peliagudo por delante. A ver cómo va el rumbo…".

"Hoy además ha molestado especialmente que el equipo descansara. Zidane lo tenía previsto y lo ha mantenido, no le ha dado más importancia, pero en el club no gustan estas cosas porque de cara a la galería evidentemente no es lo que el madridista puede entender", ha concluido.