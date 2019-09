Si tu hijo no quiere comer, no le obligues

“No hay ninguna evidencia para decir que el desayuno es la comida más importante del día”, sentencia Aitor Sánchez. Él y Lucía Martínez son dietistas-nutricionistas, y se asoman a La Ventana para presentar su libro ¿Qué le doy de comer? Una guía para que los más pequeños coman de forma saludable.

La alimentación es un tema que genera cada vez más interés, según comenta Martínez. Por eso, es el momento de desterrar algunos mitos sobre la comida que tenemos interiorizados, como el que comenta Sánchez al principio sobre el desayuno. “En nuestro contexto la comida es la más importante, porque es donde tomamos más cantidad”, explica. “Los niños pueden ir perfectamente al colegio sin desayunar”, añade Lucía.

Lo importante es que lo que coman sea saludable. Una buena opción son las tostadas de pan integral con tomate y aceite. En cuanto a si es mejor el yogurt o la leche, aclaran que es indiferente mientras sean sin azucarar. Aconsejan que si a los niños no les gusta el yogurt natural, se puede enmascarar en un bol mezclándolo con frutos secos o fruta.

Por otro lado, comentan que “si un niño no quiere comer porque no tiene hambre no hay que obligarle”, y que es mejor que no se utilicen técnicas para distraerles y hacerles comer: “Todo lo que sea concentrarse en la comida y compartir un rato social va a venir muy bien porque vamos a inculcar al niño valores positivos alrededor la comida”, declara Aitor Sánchez.