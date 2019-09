"Los servicios telemáticos suponen una brecha digital para las personas con discapacidad"

Una banca electrónica tiene un servicio de WhatsApp y Telegram para contactar e interactuar con los clientes. Sin embargo, una persona sorda se encuentra con este servicio inactivo que le remite directamente a la banca telefónica para contratar una hipoteca. “Esto es el día a día que vivimos las personas con discapacidad. Ahora estamos asistiendo a la emergencia de servicios telemáticos, que sin duda son buenos para la ciudadanía, pero esos servicios suponen también una brecha digital para muchos de nosotros si no se conciben en clave de inclusión”, explicó Jesús Martín, miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.

La entidad no ofreció al afectado ninguna solución acorde a sus necesidades. “Algunos bancos están haciendo mejoras. Pero no solo se trata de esta interacción. En este caso le proponían acudir de forma presencial. Pero claro, si no le garantizan un intérprete, ¿cómo va a interactuar? ¿Cómo va a contratar un tema tan complicado como es una hipoteca sin tener todas las garantías de comunicación?”, expuso el delegado del CERMI en SER Consumidor

Jesús Martín afirmó que ni la Administración Pública ni la mayoría de los servicios de atención al cliente de las grandes empresas se adaptan a las necesidades de las personas con discapacidad. “Las personas sordas o con alguna discapacidad se encuentran con barreras en Administraciones Públicas telefónicas como el 112 o el 061. Y en este caso son mucho más complejas, ya que son servicios que están diseñados para garantizar la seguridad y supervivencia de la ciudadanía”, lamentó.

El CERMI ya ha tomado cartas en el asunto. “Hemos impuesto una reclamación por una imposible infracción a la Ley General de la Discapacidad. También hemos puesto en conocimiento al Banco de España para que lo investigue”.