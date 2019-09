"La homeopatía es una alternativa al sentido común"

En el programa de SER Consumidor del pasado domingo, José Miguel Mulet adelantó información de todo lo que podemos encontrar en su nuevo libro: “Qué es la vida saludable”. Estas son algunas de sus respuestas:

Cadena SER

- Funcionan las cremas anti-edad

No demasiado, aunque hay algunas que algo sí que hacen

- Parabenos ¿son peligrosos?

No, son un caso de miedo injustificado.

- ¿Es seguro el botox?

Es un veneno, pero puesto por un profesional es una terapia muy segura. Lo que no tiene que hacer la gente es hacerse retoques estéticos en una peluquería.

- Osteopatía ¿funciona?

En general se parece a la fisioterapia, pero es una doctrina que no tiene base científica.

-La acupuntura ¿ha superado ensayos clínicos?

No, no los ha superado. Y los pocos en los que se ha visto una eficacia algo superior a la del placebo fue por un efecto indirecto que no tenía nada que ver con esa historia que te cuentan.

- Fitoterapia ¿tiene efectos secundarios?

Cualquier tipo de medicina puede tener efectos secundarios. Puede tener un efecto negativo si no lo aplicas de la forma correcta o si te pasas con la dosis. Lo mismo pasa con el jamón serrano, que puede ser muy bueno, pero si te comes tres kilos te puedes morir de una sentada.

- Homeopatía ¿es una medicina alternativa?

No. Solo podemos decir que es una alternativa al sentido común.

- Aromaterapia, reflexoterapia, cronoterapia ¿sirve alguna?

No. Bueno, la reflexioterapia te tocan los pies y te quedas a gustito y relajado. Y la aromaterapia si te ponen un aroma y no huele demasiado mal… mejor que el Brumel que usaba mi abuelo pues será.

- ¿Son peligrosas las radiacciones?

Los Rayos X son muy peligrosos, solo hay que hacerlo cuando toca. Ponerse al sol, siempre con protección. Las radiacciones de los móviles no son peligrosas, en el libro explico el porqué. Si fueran peligrosas desde la creación de los teléfonos móviles habrían aumentado el número de cánceres.