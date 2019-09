La guerra civil interesa: Amenábar lidera la taquilla del cine por encima de Rambo

Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, lidera el ránking de las más vistas durante todo el fin de semana. Amenábar ha conseguido 1,2 millones de euros en solo tres días, según los datos de ComScore. Unamuno ha podido con Ad Astra, la película de Brad Pitt y hasta con Stallone y su nuevo Rambo. La cinta española, que se estrenaba en 283 salas, va primera, seguido de la cinta de ciencia ficción y de Rambo Last Blood. El resto del top five, en un mal fin de semana debido al buen tiempo y al partido entre el Madrid y el Atlético de Madrid, lo completan Downtown Abbey y la segunda parte de It.

La de Amenábar es la primera película española que se coloca en el primer puesto sin ser una comedia. Su promedio por sala (de alrededor de 4.000 euros) es muy positivo. Ahora queda esperar a ver cómo funciona el boca a boca. También hay que tener en cuenta que a final de mes, el próximo 28 de octubre, se celebra la Fiesta del Cine, con las entradas a menos de 3 euros.

La película cuenta la historia de Unamuno y Millán Astray y el debate ideológico que vivió el viejo filósofo en el año 36. Cabreado con la repúblico, financió el golpe de estado fascista, pero después se arrepintió al ver cómo depuraban y fusilaban a muchos de sus compañeros y amigos. En la desafección de cierto público y el cine español, que se acrecentó después de aquella gala de los Goya contra la guerra, el mantra de que el cine español solo hablaba de la guerra civil corrió como la pólvora.

Afirmación que no se sustenta en ningún dato objetivo, pues hay muy pocas películas que hablen de la contienda exclusivamente, si bien sí hay más ambientadas en el franquismo. Otro de los tópicos sobre nuestra cine era: "la guerra civil no interesa", ahora vemos que los espectadores sí pagan entradas para ver películas que hablen de aquel momento histórico y decisivo para nuestro país. Desde 2010 hasta 2018 se han estrenado 1249 películas españolas, de las que solo 14 son largometrajes de ficción, un 1%.

Con todo, sigue siendo una cifra menor con respecto a la taquilla de las anteriores cintas del director. Por ejemplo, si miramos las cifras de Regresión, película más vapuleada por la crítica del director español, vemos que logró un mejor estreno: 2,5 millones de euros, eso sí contaba con la apisonadora publicitaria que es Mediaset.

La película más taquillera del año sigue siendo una comedia, género preferido de los espectadores, Padre no hay más que uno, producida por Santiago Segura, que ha logrado superar los dos millones de espectadores. Le sigue otra comedia, Lo dejo cuando quiera, que roza la cifra de los dos millones. Con el estreno de Amenábar y la llegada de otras películas españolas de aquí a Navidad, todavía hay esperanza para que el cine español pueda superar a final de año esa cifra moral de los 100 millones de recaudación anuales. De momento vamos por la mitad, 56 millones de recaudación.