Karra Elejalde: "Unamuno pensó que para lo que le quedaba en el convento, se cagaba dentro"

Sobre la figura de Unamuno y su papel

Karra Elejalde: “Había que tener un par de bemoles para salir ahí, el día de la Raza, que a él le parecía una chirigota, no le hacía gracia, le parecía hitleriano. Y decir me inmolo, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Habida cuenta de lo que había pasado con Lora. Al final venció la coherencia, fue coherente y se la jugó. Es como cuando dicen pepito es violador y sale con tu hija, y dices mientras no viole a mi hija. Pues Unamuno parece que le pasa lo mismo, hasta que no lo vio en sus amigos y familiares, parece que no se quiso dar cuenta. Cuando se dio cuenta, fue la reacción de alguien que tiene que tener unas narices así de grandes”.

Santi Prego: “A mí no me cae bien Unamuno. Es que ni en el Bachillerato, no me gustaba, nunca me gustó. Yo estoy con Joan Fuster que decía que Unamuno era la Concha Piquer de las letras españolas”

Sobre la imagen de Millán-Astray

Karra Elejalde: “Era un héroe, pero no un héroe solo para la gente de derechas. Pongámonos en la situación. Había dejado trozos de su vida en la guerra contra Marruecos. Héroe para toda España hasta que se produce el alzamiento. Y una vez se produce el alzamiento, Millán es Cristiano Ronaldo. El más grande y el más honorable ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que mucha gente de izquierda se desencantó y mucha gente de derechas se espeluznó. No parecía que la cosa fuera por ahí. Unamuno estaba de acuerdo con el alzamiento pero no con el golpe de Estado. Él era republicano, socialista pensaba que eso era bueno para la República”

Eduard Fernández: “Desde la distancia es muy difícil inmiscuirse en el momento histórico. Cuando empezó la guerra civil, todo el mundo dice que nadie pensaba que eso iba a ocurrir”.

Karra Elejalde: “Nadie pensaba que fuera a ser Franco. Antes Sanjurjo o Mola. Franco el último"

Eduard Fernández: “Entonces verlo ahora con distancia, a lo mejor juzgamos al personaje de manera distinta. Unamuno dio bandazos. Pensó que era una barbaridad, se fue con los otros, y pensó que era otra barbaridad”

Sobre los paralelismos con la actualidad:

Karra Elejalde: “España solo funcionará cuando esté unida, cuando sepamos comunicarnos, cuando sepamos convivir. Y estamos yendo a una segundas elecciones porque no sabemos ni sentarnos a negociar. La metáfora de cómo somos en este país la tenemos en la imagen de la película del niño y el joven, discutiendo hasta el atardecer sin llegar a ninguna conclusión. De algún modo, la película viene a hacernos un planteamiento sobre esto. Chicos, se puede casar una chica del Barcelona con uno del Real Madrid, una de Unidas Podemos con el delfín de Pablo Casado. Yo no podría, pero deberíamos hacer el intento, plantea que sepamos convivir. Hay gente de todo tiempo de ideologías, de color, de ilusión… Y tendremos que saber, sin colisionar y llevándonos bien, tirar para adelante”.

Eduard Fernández: “Lo que tiene ‘Mientras dure la guerra’ es lo que tiene La Sexta Noche u otros programas de televisión, que la gente se aferra a las ideologías supuestas como si fueran parte de ellos mismos. Ellos se identifican con eso mismo y creen que forma parte de ellos, y ya están en contra del otro por definición. Y están ahí para estar en contra de tus ideas, cuando hay gente buena y mala en todos sitios. Hay gente del PP que es muy social, mucho más que gente de Podemos, que no se sabe por qué son de Podemos. Nada está claro. Y que los egos juegan siempre una mala pasada, además de cultura hace falta una poca más de psicología. Y la humildad, más que un valor moral, me parece un signo de inteligencia y nada más. Debería estar en todos para poder hablar”

Karra Elejalde: “Igual teníamos que revivir a Unamuno para que nos explique el significado de la palabra negociar. Es eso, que se sienten a negociar”