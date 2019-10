El voto rogado: una yincana electoral para dos millones de españoles

Esta noche, "Periodismo a la carta" cruza fronteras para responder a la inquietud que plantean oyentes que viven fuera de España. No solo quieren saber si esta vez podrán votar o si sus papeletas llegarán a tiempo, también quieren denunciar la incertidumbre con la que se enfrentan a cada convocatoria electoral. Leire Bilbao vive en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde hace cuatro años. Ha intentado votar cuatro veces y sólo consiguió hacerlo en las pasadas elecciones, porque el Consulado les hizo llegar las papeletas por mensajero, por el deficiente servicio postal sudafricano.

Por qué sigue en vigor el voto rogado

En la penúltima legislatura, se estuvo muy cerca de acabar con la figura del voto rogado. De entrada, porque todos los partidos coincidían en lo evidente: este trámite ha dejado la participación del voto exterior en mínimos históricos. Sin embargo, no hubo cambio porque el calendario jugó en contra.

A principios del mes de febrero, PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley que defendía dos cambios. El primero, enviar de oficio una papeleta en blanco a todos los inscritos en el censo de Electores Residentes Ausentes, el CERA. El segundo, ampliar el plazo para poder votar en el consulado o por correo

El Partido Popular no compartía la propuesta, porque no creía que la papeleta en blanco diera garantías suficientes para evitar el fraude electoral. Compartían esas dudas en el partido de Albert Rivera, pero la tramitación no prosperó porque el calendario jugaba en contra. La iniciativa cayó en saco roto, porque la legislatura terminó sin que la proposición de ley se tramitara. El adelanto electoral hizo que la entonces Presidenta del Congreso, Ana Pastor, retirara la proposición de ley del orden del día del pleno. Así fue cómo la proposición ni siquiera llegó a someterse a votación, porque iba a decaer en cualquier caso, porque tocaba disolver las Cortes de cara a la nueva convocatoria electoral.

La participación baja en el exterior

Marea Granate es un colectivo apartidista que fundaron los emigrantes españoles para denunciar la crisis económica y social que les obligó a emigrar. Pero, con el tiempo, también se han visto obligados a denunciar las trabas que encuentran para votar. Berta Burguete, portavoz de La Marea Granate, recuerda que solo un 6% de los españoles que viven fuera consiguen votar. Por tanto, concluye: "la ley tiene un diseño y una aplicación que impide de facto el derecho al voto. En la práctica, se sofoca el voto".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pone los medios para que los españoles residentes en el extranjero puedan votar, de acuerdo con la ley vigente. Jaime Moreno, Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, reconoce que existe una "una clara disminución de la participación electoral y un aumento de las críticas de los residentes en el extranjero".