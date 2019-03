Cómo votar en las elecciones generales desde el extranjero

Beatriz está haciendo un máster en la Universidad de Sussex (Reino Unido) y este 28 de abril no va a poder venir a España a votar. No sabe todavía si va a poder ejercer su derecho porque reconoce que "no tiene ni idea de qué tiene que hacer". Vive a 100 kilómetros del consulado español en Londres, así que lo primero que le va a tocar hacer, es un viaje. Es la consecuencia del sistema de voto rogado, que obliga a los dos millones de electores residentes en el extranjero a hacer parte del papeleo de forma presencial en las sedes consulares.

Como Beatriz, muchos residentes ausentes no tienen claro qué tiene que hacer, así que el catedrático de Ciencia Política Ismael Crespo ha explicado en De Buenas a Primeras los pasos a seguir.

¿Estemos donde estemos, podemos votar desde cualquier parte del mundo?

En principio sí, también en España. Siempre y cuando estemos en un sitio que nos permita que nos llegue la correspondencia para votar y si estamos cerca de un Consulado, mejor. Los que están registrados como residentes en otros países pueden votar en las Generales, Autonómicas y Europeas, pero no en las Municipales.

¿Cómo podemos hacerlo?

Hay que estar inscrito en el Censo de Españoles Residentes Ausentes y solicitar el voto en el Consulado antes del 30 de marzo. Una vez comprobados los datos, te envían a casa el sobre y las papeletas. Ese sobre se puede depositar en una oficina postal y enviarlo por correo certificado antes del 23 de abril o acudir al Consulado a votar entre el 24 y el 26 de abril.

Si no estás inscrito en el censo a estas alturas, puedes hacerlo en el periodo de reclamaciones, entre el 11 y el 18 de marzo.

Si vivo en España pero ese fin de semana tengo planeado un viaje, ¿cómo puedo votar?

Podemos pedir el voto por correo. Hasta el 18 de abril podemos acercarnos a una oficina de Correos y solicitarlo. Las papeletas nos llegarán a casa en unos tres o cuatro días. Para votar, tenemos que acudir de nuevo a una oficina de Correos y enviarlo por correo certificado antes del 24 de abril.

¿En otros países europeos siguen el mismo sistema para votar desde el extranjero?

En líneas generales es relativamente parecido, aunque hay bastantes modelos. Hay algunos países que se han decantado por el voto telemático. Aquí se ha discutido, pero finalmente se ha descartado por cuestiones de seguridad. El más conocido es Estonia porque tiene un sistema de voto electrónico. Solo necesitan su DNI y Wifi.

Otros países son más parecidos, como Reino Unido y Francia, aunque su sistema es menos burocrático. Luego hay modelos como el de Italia, que tiene una circunscripción exclusiva para los residentes en el extranjero. Eso hace que los votantes sientan una mayor cercanía porque tienen sus propios diputados y senadores que conocen sus problemas.

críticas al sistema de voto rogado Hasta 2010, el sistema de voto desde el extranjero era distinto. No había que solicitarlo, te enviaban las papeletas a casa y acudías a votar a una oficina postal. Con la reforma de la LOREG, se decide que los votantes tengan que rogar el voto, para así evitar fraudes porque el censo estuviese desactualizado. Hasta entonces, las cifras de participación estaban en torno al 30%, pero en las elecciones de 2011, las primeras con el nuevo sistema, esta cifra cayó hasta el 4,9%. En las últimas elecciones, las de 2016, solo un 6,3% de los residentes en el extranjero votó. De acuerdo con el catedrático de Ciencias Políticas Ismael Crespo, el modelo de voto rogado se ha criticado muchas veces porque "tiene una serie de elementos burocráticos que lo hacen muy complicado. En algunos países, de hecho, los ciudadanos dependen de que correos funcione bien para que su voto llegue a tiempo".