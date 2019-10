La última historia para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador: Lesbos

Desde hoy se puede ver otra Historia para no dormir como las que contaba Chicho Ibañez Serrador. 'Historias para no dormir – Reality' es una película de cine de terror y, al mismo tiempo, una denuncia del sufrimiento de los niños y niñas que viven en países en guerra. Es un proyecto de ‘Save The Children’ que este año está celebrando su centenario. El propio Chicho Ibáñez Serrador estaba implicado en el proyecto y por eso, su hijo Alejandro, que es el director del corto, le rinde homenaje.

Tanto su hijo Alejandro Ibáñez como el director creativo del proyecto, Jorge Martínez, han estado esta tarde en La Ventana.

Jorge Martínez es a quién se le ocurrió la idea; al contrario que a Alejandro Ibáñez, a él si le daban miedo las ‘Historias para no dormir’ de Ibáñez Serrador: “Yo era un niño muy miedoso y me daba mucho miedo la serie que hacía Chicho. Mi madre me despertaba y me decía que era ficción: «estate tranquilo»”. Ahora se dio cuenta cómo la sociedad occidental protege a los menores hasta de la ficción, pero “no somos capaces de proteger a millones de niños de un terror que es real”.

Las 'historias para no dormir' dejan de ser ficción

Así se dio cuenta de que tenía que hacer la versión real de las ‘Historias para no dormir’: “Pensé que a Chicho le podía hacer ilusión y apetecer hacerlo”. Creía que los publicistas no lo tienen fácil para impactar y emocionar a la sociedad y que es a través de la innovación como puede “trasladar a la sociedad mensajes que son urgentes”.

El propio Chicho Ibáñez Serrador quiso implicarse en el proyecto y esta se puede considerar su última producción, aunque ha sido su hijo -Alejandro Ibáñez- la persona que se ha encargado de dirigir el proyecto: “Era difícil. Enfrentarte a la caza de testimonios de este tipo es muy difícil. A veces es bueno que los niños revivan estas situaciones y otras no. Creímos que en Lesbos podíamos encontrar niños de diversas procedencias”.

Niños de seis años narrando el horror

Así que se fueron a la isla para conocer a niños procedentes de Iraq Siria, Afganistán, Sudán, o la República Democrática del Congo y grabar sus experiencias: “Uno no está preparado para ver un niño de seis años contándote como vive el impacto de ver las bombas caer, de ver morir a sus familiares, de ver sus ciudades convertidas en escombros…”.

A pesar de sentirse “avergonzado” ante lo que le contaban los niños, explica Jorge Martínez que también “te sientes orgulloso de que con nuestro trabajo pueda permitir de alguna manera que esta realidad que es tan dantesca se de a conocer”.

Concienciar a través de un corto

A Ibáñez una de las cosas que más le llamo la intención, que más le afecto, fue ver cómo todos esos niños con los que hablaban, con las historias que tenían detrás “no entienden lo que está pasando con sus vidas”.

Jorge Martínez cuenta que es necesario “ofrecer a la gente la información real de lo que está pasando”, y también “hacer ver que no podemos permitir que el gobierno español siga suministrando armamento a países como Arabia Saudí”.