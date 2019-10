El empleo en la enseñanza: despidos en junio y contratos en septiembre

Ángel lleva siete años sin disfrutar del verano. Es profesor y su rutina laboral pasa por despido a final de curso y nueva contratación a mediados de septiembre. Este profesor de plástica y dibujo técnico es uno de los 45 mil profesionales de la educación que ha vuelto a trabajar en septiembre.

Esta verano ha podido cobrar el paro, pero aun así julio y agosto son para él sinónimo de incertidumbre: "El verano para ti no son vacaciones, cuando no sabes dónde vas a trabajar el año que viene y cuando has estado cobrando 1.000 euros al mes y pasas a no cobrar o a cobrar 400 euros de paro. Intentas ahorrar lo máximo posible durante el curso por si en septiembre no te llaman".

En su casa, en julio y agosto no toca gastar, sino ahorrar: "Afortunadamente, mi familia tenía un piso vacío en la ciudad y durante estos meses lo he puesto en alquiler y así he podido tener un pequeño recurso, si no tendría que haber buscado otro trabajo".

Sus alumnos no saben qué ocurre, porque no conocen cómo funcionan las contrataciones en el sector de la enseñanza, pero estos cambios sí afectan a la relación con los estudiantes: "Simplemente ven que los profesores van y vienen. Imagina el respeto que podemos provocar en ellos, cuando saben que van a tener un profesor 10 meses y luego no van a volver a verlo nunca más", lamenta Ángel.

Hoy, la única salida estable para Ángel es una plaza de profesor de dibujo, pero no se convocan desde hace ocho años.