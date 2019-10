El fin de la monarquía portuguesa

Supongo que ya os habréis dado cuenta de que nuestros vecinos peninsulares no gozan de una monarquía parlamentaria como la nuestra, e igual incluso alguna vez os habéis preguntado qué pudo ir mal en la historia portuguesa para que perdiesen una institución tan útil como prestigiosa.

Lo cierto es que Portugal fue monarquía hasta hace poco más de un siglo, pero dejó atrás esa gloriosa etapa de su historia el 4 de octubre de 1910. Ese fue el día que Manuel II tuvo noticia de que se estaba produciendo un pequeño alzamiento militar. Veinticuatro horas más tarde, ya iba camino del exilio para no volver jamás.

Manuel, que pasó a la historia con los sobrenombres de “O desventurado” y “O patriota”, no había nacido para reinar. Al ser el segundo hijo, se había podido dedicar a lo que había querido, y él había decidido estudiar. Y en varios idiomas, además. Pero la suerte quiso que unos radicales republicanos asesinaran tanto a su padre como a su hermano en 1908, y no tuvo más remedio que subir al trono.

Como hemos visto, poco duró en él. También es verdad que cuando estalló ese motín el 4 de octubre, Manuel no hizo lo que algunos hubiesen esperado que hiciese. No quiso o no se atrevió a ordenar a los militares fieles a la corona que se enfrentaran a los rebeldes, evitando así una guerra civil. También vale la pena remarcar que el pobre Manuel tenía solo 20 añitos. Es muy posible que prefiriese el exilio en Inglaterra que los dolores de cabeza en Portugal.