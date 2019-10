Tras el gran partido que ha firmado Fede Valverde en el Bernabeu ante el Granada, el jugador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en zona mixta, donde aprovechó para mandar un mensaje tras las críticas recibidas en las últimas semanas dado el mal juego del equipo y los malos resultados en la Champions League ante el Brujas o el PSG.

"Nos reímos de bastante cosas que obviamente no nos afectan para nada [...]. Nos reímos de las críticas que aparecen cuando los resultados no están. El equipos se lo que quiere, tiene claro sus objetivos [...] ¿Críticas periodísticas? Ustedes sabrán, ustedes son los que ponen las cosas. Hay veces que se inventan problemas que no suceden en el vestuario [...] Yo soy mediocampista, a mi la portería no me incumbe", explicó el jugador ante la prensa.

Ante estas palabras, Yago de Vega opina sobre el tema: "Hoy ha jugado muy bien Fede Valverde y se dice, el día que juegue mal también se va a decir, que no tenga ningún problema. Bienvenido al fútbol profesional, esto es el Real Madrid, aquí funcionan así las cosas y cuando a uno le pintan la cara y hace el ridículo en París se dice y no pasa nada. Cuando uno lo pasa canutas en casa contra un rival como es el Brujas y llega el punto de tener que empatar el partido y gracias, pues también se dice".

"Cuando hay un debate en la portería en la que hay dos porteros en el que Courtois no ha estado a la altura de las expectativas y ahora ha llegado otro, Areola, que hoy ha cometido un error, pues hay un debate en la portería. Lo dicho, bienvenido al fútbol profesional, esto es lo que hay. No hay nada personal en contra de los jugadores del Real Madrid, no hay nada en contra del club", explica el director de Carrusel Deportivo último tramo.

"Cuando las cosas se hacen bien se dicen, es el equipo al que se ha estado elogiando en los últimos cinco años por la barbaridad que ha hecho en la Liga de Campeones. Cuando no ha alcanzado ese nivel, se dice. Los problemas que tenga el Real Madrid no son porque los medios de comunicación digan que se juega mejor o peor o que haya un debate en la portería sino que los profesionales que juegan en ese equipo no han estado a la altura de las expectativas. Que no busque Fede Valverde problemas fuera, que los tiene en casa", zanja Yago de Vega.