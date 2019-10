Paco Jémez: "El VAR les ha quitado personalidad a los árbitros, se crea un clima de crispación"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, pasó por El Larguero para analizar la polémica de los criterios del VAR. El técnico fue muy contundente respecto a su postura: "Les ha quitado personalidad a los árbitros, se crea un clima de crispación".

"Yo quitaba el VAR, sí. No me ha gustado desde el año pasado. No es cuestión de si te beneficia o no. Ya dije que había muchas cosas que en principio no se había contemplado", comenzó.

"Lo que nos vendían como algo que el fútbol se tenía que renovar, el fútbol estaba muy bien inventado. Si los entrenadores nos equivocamos, los futbolistas nos equivocamos, ¿por qué no se van a equivocar los árbitros?", añadió. "Les ha quitado personalidad, se crea un clima de crispación sobre todo lo que se ve, el tiempo que se tarda, la cantidad de penaltis que se pitan... los jugadores salen condicionados",explicó.

El técnico canario se mostró contundente en su postura. "Se descontextualizan las jugadas.", dijo.

Ademas, otra de los aspectos negativos que destacó el entrenador del Rayo fue que "ya no se sacan tarjetas por simular". "Si los jugadores saben que se tiran y no sacas tarjetas por simular, le van a complicar el trabajo al árbitro porque van a buscar su beneficio y el beneficio del equipo. El otro día en un córner cayeron tres del equipo contrario, creo que esa tarjeta por simular se tendría que sacar", explicó.

Respecto a cómo afronta la temporada el equipo madrileño, descendido a Segunda tras la temporada pasada, Jémez explicó que "no le gusta" la racha de empates que ha encadenado. "Creo que el empate es el resultado que menos me gusta, pues toma, llevamos cinco seguidos. En la última temporada que estuvo empatamos cinco en todo el año creo. No me gustan absolutamente nada, nada, nada", dijo.