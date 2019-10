La hija de Dolors se suicidó hace dos años; ahora siguen vinculadas "de otra forma"

Este jueves 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental que estará dedicado este año a la prevención del suicidio. Las organizaciones expertas en salud mental en España insisten en la importancia vital de abordarlo de manera inmediata e integral. Reclaman un ‘Plan de Prevención del Suicidio’ de manera urgente, recursos para poder atender los casos de personas con conducta suicida, a sus familiares y a aquellas personas supervivientes del suicidio.

Los muertos por suicidio duplican a los de accidentes de tráfico en España y las últimas cifras de la OMS asustan: en España se producen 10 suicidios al día. Se registra un suicidio cada 2,5 horas. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo -cada 40 segundos- miles lo intentan.

La hija de Dolors se suicidó hace dos años

En La Ventana nos hemos propuesto contarlo y hablamos con Dolors López, una mujer, política, docente y escritora, que perdió a su hija hace unos años por esta causa y que ha publicado un libro titulado ‘Te nombro’, editada por ‘MileniArts’ en el que cuenta lo que le ocurrió. Ahora se muestra agradecida por la acogida del libro, "las puertas que se van abriendo"; y cuenta que sigue vinculada a su hija y ahora lo hace "de otra forma después de pasar el duelo evidentemente".

Desde entonces, su vida ha cambiado por completo: "Vivir después significa vivir de otra manera. Sobrevivir un suicidio significa una apuesta por la vida, pero desde otro lado; no puedes volver a ser lo que eras".

De alguna manera, Dolors López le ha conseguido dar la vuelta a lo que le ha ocurrido; lo ha transformado en "algo que pueda ayudar a los demás, en algo que acompañe, en algo que sirva para que tu vida también se transforme".

El sentimiento de culpa

Y que se suicide tu hija -como es el caso de López- hace que aparezca el sentimiento de culpa; a ello se suma que el suicidio es un tabú para la sociedad. Cree que es un tema del que no se habla y se "señala con un dedo a la persona que sobrevive"; algo que relaciona directamente con la cultura judeocristiana.

En el caso de su hija cuenta directamente que ella no lo vio venir; "algo se siente que está pasando", de hecho, lo narra en un episodio del libro, en el que recuerda perfectamente cómo fue el último abrazo que le dio a su hija: efectivamente: "tuve un escalofrío que me recorrió y que no pude ubicar en ningún sitio". Por eso, cree que es necesario que haya profesionales en la materia que sean capaces de identificar lo que sucede.

Quienes pierden a su hijo tienen que hablarlo

El psiquiatra Jesús de la Gándara, jefe de psiquiatría del complejo asistencial de Burgos, cuenta que es fundamental hablar de lo ocurrido entre as parejas que pierden un hijo que se ha suicidado: "casi todos los casos en los que se da esta circunstancia de padres que pierden a sus hijos me ocupo personalmente de ellos. Cuesta que hablen entre ellos, que en la pareja se hable de ello, y solamente lo hacen mi presencia. Entonces lo agradecen mucho".

También cree que sería importante que existiese una palabra, al igual que 'huérfano' -que se refiere a los hijos que han perdido a sus padres- para hablar de la persona que ha perdido a un hijo en un accidente o porque se ha suicidado; cree De la Gándara que servirá para "civilizar el tema".